Emocionante Empate en el Clásico Joven: América y Cruz Azul igualan en el Azteca

En un encuentro lleno de emociones y goles, América y Cruz Azul empataron 1-1 en el Estadio Azteca, marcando el regreso de la Liga MX al mítico estadio tras una larga ausencia. Patricio Salas anotó para las Águilas, mientras que Omar Campos igualó para la Máquina. El partido estuvo marcado por homenajes y cambios estratégicos.

Después de casi dos años, el Estadio Azteca vibró nuevamente con la actividad de la Liga MX. El escenario fue el esperado clásico joven correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, un encuentro entre América y Cruz Azul que culminó en un emocionante empate 1-1.

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La afición, ávida de fútbol en el Coloso de Santa Úrsula, presenció un partido lleno de intensidad y emociones, con dos equipos buscando la victoria desde el primer minuto. El regreso del fútbol al Azteca, tras un largo periodo de ausencia, generó gran expectación entre los aficionados, quienes se volcaron al estadio para apoyar a sus equipos y disfrutar del espectáculo. El ambiente festivo se sintió desde antes del silbatazo inicial, con cánticos y banderas que inundaron las gradas.<\/p>

En el minuto 17, Patricio Salas, un joven canterano americanista, encendió la fiesta al abrir el marcador para los locales. El delantero, con un certero remate de cabeza, anotó un gol que significó el primero para las Águilas en el nuevo Estadio Banorte, que en breve se convertirá en sede mundialista por tercera vez en su historia. La anotación de Salas desató la euforia en la afición americanista, que celebró ruidosamente el gol.<\/p>

Este tanto, además de ser importante para el marcador, representó un espaldarazo para el joven delantero, quien ha ganado terreno en el eje del ataque azulcrema gracias a su buen desempeño y a las circunstancias de lesiones y bajo nivel de otros compañeros, como Raúl Zúñiga y Henry Martín. A pesar del gol tempranero, el conjunto de Coapa no logró dominar el encuentro en cuanto a posesión del balón. Fue el Cruz Azul quien tomó la iniciativa y dictó el ritmo del partido, con los locales concentrados en robar el balón y buscar rápidos y letales contraataques.<\/p>

La Máquina, por su parte, intentó generar peligro por las bandas, especialmente a través de Carlos Rotondi, quien buscaba desbordar por la izquierda. Sin embargo, en la primera mitad, sus intentos no fructificaron. El entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, llegó al Clásico Joven bajo presión, tras la derrota de su equipo por 3-0 ante el LAFC en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. La tensión se palpaba en su área técnica, y su ímpetu se contagió al equipo.<\/p>

A segundos de finalizar el primer tiempo, Omar Campos logró el empate para Cruz Azul,silenciando el Azteca y equilibrando el marcador. El gol de Campos representó un duro golpe para el América, que había dominado el inicio del encuentro.<\/p>

Para la segunda mitad, André Jardine realizó modificaciones desde la banca, buscando darle un giro al partido y obtener la victoria. Introdujo a Erick Sánchez e Isaías Violante, con el objetivo de fortalecer el ataque y generar nuevas opciones ofensivas. El entrenador brasileño sabía que el empate no era suficiente para sus aspiraciones.<\/p>

Previo al inicio del partido, la directiva del América rindió homenaje a dos de sus jugadores emblemáticos. Jonathan Dos Santos y Sebastián Cáceres recibieron playeras conmemorativas por cumplir 150 y 200 partidos con el club, respectivamente. Ambos futbolistas fueron felicitados por sus compañeros y hasta el lesionado Luis Ángel Malagón se unió a la celebración en el campo.<\/p>

Además, la leyenda brasileña Arlindo Dos Santos fue homenajeada por haber marcado el primer gol en la historia del Estadio Azteca, en un amistoso contra el Torino el 29 de mayo de 1966. Estos homenajes añadieron un toque especial a la jornada, que quedó marcada por el retorno del fútbol al Azteca y el vibrante empate en el Clásico Joven<\/p>





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