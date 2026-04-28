Emocionantes Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026: Pumas vs América y más

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ha comenzado con enfrentamientos vibrantes, incluyendo el clásico entre Pumas y América, así como los duelos entre Tigres y Chivas, Cruz Azul y Atlas, y Toluca y Pachuca. Además, se anuncia el cambio de dirección deportiva en Rayados tras su eliminación del torneo.

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ha presentado un panorama emocionante con enfrentamientos que prometen intensidad y rivalidad. Los cuartos de final han arrojado duelos particularmente atractivos, destacando el choque entre Pumas y América , un clásico del fútbol mexicano que no se veía en esta instancia desde hace diez temporadas.

En aquel entonces, los Pumas lograron imponerse con un marcador global de 3-1, un resultado que los aficionados auriazules recordarán con nostalgia. La serie actual se perfila como un encuentro crucial, con ambos equipos buscando asegurar su pase a las semifinales. El primer encuentro se disputará el 3 de mayo en el Estadio Azteca, hogar del América, mientras que la vuelta se llevará a cabo el 10 de mayo en Ciudad Universitaria, territorio de los Pumas.

Además del clásico entre Pumas y América, la Liguilla presenta otros enfrentamientos interesantes. Los Tigres de Monterrey recibirán en el Volcán al Chivas de Guadalajara, un equipo que ha demostrado ser un contendiente fuerte a lo largo del torneo, terminando como sublíder de la clasificación. Paralelamente, el Cruz Azul se enfrentará al Atlas en el Estadio Jalisco, buscando aprovechar su buen momento y avanzar a la siguiente fase.

El Toluca, a pesar de un cierre de campeonato irregular que lo relegó a la quinta posición, se medirá al Pachuca, un equipo que ha mantenido un perfil bajo pero que ha logrado asegurar un lugar entre los primeros cuatro. Este enfrentamiento se presenta como un desafío para el Toluca, que busca mantener viva su aspiración al tricampeonato.

La Liga MX ha programado estos partidos de cuartos de final a lo largo de dos fines de semana, considerando la participación de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup, donde ambos equipos buscan alcanzar la final. En cuanto a los antecedentes de los equipos, Pumas llega a la Liguilla como líder, un logro que no alcanzaba desde el Apertura 2015, cuando fueron subcampeones bajo la dirección técnica de Guillermo Vázquez.

Durante la fase regular, los Pumas lograron derrotar al América por la mínima diferencia en Ciudad Universitaria, gracias a un gol de penalti de Robert Morales. Chivas, por su parte, fue líder durante gran parte del torneo, pero terminó en segundo lugar tras no poder vencer a Xolos en su estadio en la última jornada.

Tigres, a pesar de un rendimiento inconsistente, es el actual subcampeón del fútbol mexicano y ha demostrado su capacidad para superar a sus rivales, como lo evidenció su victoria 4-1 sobre Chivas en la Jornada 14. En otros acontecimientos, José Antonio Noriega ha dejado su cargo como presidente deportivo de Rayados tras el fracaso del club en el Torneo Clausura 2026, siendo reemplazado por Walter Erviti.

La Liguilla del Clausura 2026 promete emociones fuertes y resultados inesperados, con equipos que buscan alcanzar la gloria y convertirse en el nuevo campeón de la Liga MX





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