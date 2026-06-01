Emotivo video narrado por comediante mexicano revela convocatoria del seleccionador nacional

Un video con la voz de un fallecido y querido comediante mexicano anuncia la lista de 26 jugadores seleccionados para un torneo internacional, destacando la resiliencia y el espíritu de lucha del entrenador y del país.

El video que reveló la lista de los 26 futbolistas que convocó el legendario entrenador mexicano para un importante torneo internacional fue narrado por una reconocida figura del entretenimiento nacional.

Antes de dar a conocer los nombres, la voz en off realizó una emotiva remembranza sobre las características del seleccionador, destacando su garra y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. El mensaje, cargado de simbolismo, hace referencia a la identidad nacional y a la resiliencia colectiva.

Se menciona que el narrador fue un multipremiado comediante, actor, productor, director y guionista mexicano, nacido en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929 y fallecido en Cancún, Quintana Roo, el 28 de noviembre de 2014. Su legado incluye icónicas actuaciones, entre ellas su papel en la serie de televisión "La Carabina de Ambrosio" y su interpretación de un utilero aficionado del Club América en el programa "El Chavo del Ocho", donde demostró su apoyo incondicional a ese equipo.

La narrativa del video se centra en la fortaleza del pueblo mexicano para levantarse tras desastres naturales, como el terremoto que sacudió la Ciudad de México, y en la capacidad de unión en momentos de crisis. La voz concluye describiendo cómo, cuando todo parece derrumbarse, surge la esperanza y la solidaridad, simbolizada en el puño en alto que busca vida entre los escombros, atrayendo a miles de personas dispuestas a ayudar.

Este llamado, que resuena como una campana o un latido, evoca la esencia de una tierra que despierta y se une, reflejando el espíritu de lucha que define tanto al entrenador como a la nación





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