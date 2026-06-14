Empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en el Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos repartieron puntos en un partido vibrante del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un golazo de Vinicius Junior para la Verdeamarelha y una gran actuación del portero marroquí Bounou.

En un partido correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se vivió un emocionante encuentro entre la Selección de Brasil , conocida como la Verdeamarelha o Scratch du Oro, y Marruecos , reciente finalista de la Copa Africana de Naciones.

El escenario fue设计ado para albergar este gran choque entre dos equipos de gran tradición y estilo de juego distinto. Desde los primeros minutos, fue el conjunto marroquí quien tomó la iniciativa, mostrando un ritmo alto y generando varias ocasiones de peligro sobre la portería defendida por Alisson Becker. La defensa brasileña, sin embargo, logró mantenerse firme gracias a intervenciones clave de su guardameta, que evitó un gol tempranero.

Cuando más se necesitaba, apareció la magia de Vinicius Junior, quien tras una jugada individual y con un potente remate, anotó un golazo para empatar el encuentro, desatando la euforia entre los aficionados brasileños. Brasil estuvo cerca de conseguir el segundo tanto con una espectacular tijera que fue detenida de forma acrobática por el portero marroquí Yassine Bounou.

Para la segunda parte, el Scratch du Oro se hizo dueño del balón y del centro del campo, controló el ritmo del juego y generó más ocasiones, mientras que Marruecos bajó un poco su intensidad inicial. A pesar del dominio brasileño, la defensa marroquí se organizó bien y no permitió que se abriera el marcador. Con el pasar de los minutos, los marroquíes recuperaron confianza y began a buscar el gol de la victoria con rápidos contraataques.

Sin embargo, ambos equipos se neutralizaron mutuamente en los últimos minutos y el partido finalizó con un empate 1-1, un resultado que deja a ambas selecciones en una posición delicada en el Grupo C, ya que deberán buscar su primera victoria en las próximas jornadas para asegurar su pase a la fase de eliminatorias. El próximo compromiso para Brasil será ante un rival directo, mientras que Marruecos deberá enfrentar a otro equipo del grupo con la necesidad imperiosa de sumar de a tres.

El empate refleja la paridad y la competitividad de este grupo, donde cualquier equipo puede ganar. Se espera que para los siguientes encuentros, ambos combinados nacionales ajusten detalles defensivos y mejoren su eficacia ofensiva para concretar las oportunidades creadas. La afición mundial estuvo atenta a este duelo estelar que no defraudó en cuanto a intensidad y emociones, aunque le faltaron más goles.

Ahora la expectativa se centra en los demás partidos del Grupo C que definirán el futuro de Brasil y Marruecos en la Copa del Mundo 2026





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