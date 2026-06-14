Empate entre Brasil y Marruecos en su debut mundialista mantiene la racha histórica de la Canarinha

Brasil y Marruecos empataron en su primer partido del Mundial, un resultado que preserva la impresionante racha de Brasil en debuces mundialistas y que complica el sueño de Ancelotti de ser el primer DT extranjero en ganar un Mundial.

El encuentro no era uno más; se medían una potencia histórica contra el combinado africano que, en los últimos años, rompió el molde en su continente.

La expectativa era máxima, pero la realidad del terreno de juego terminó forzando un empate que deja a ambos conjuntos con sensaciones encontradas. Por lo pronto, la Verdeamarelha recuperó el invicto en debuts mundialistas que lo estirará hasta 96 años. El enfrentamiento reeditaba un cruce mundialista poco frecuente.

Brasil y Marruecos solo se habían visto las caras en Francia 1998, cuando la Canarinha, sinónimo de mística, evocaba el título de 1994, año que Marruecos tuvo una discreta participación y no sumó unidades. Pese a las críticas sobre este plantel brasileño -considerado por muchos sectores como uno de los menos talentosos de su rica trayectoria tras el pentacampeonato de 2002-, la historia pesa. El combinado sudamericano es, ante todo, un gigante en los debuts.

Desde entonces, han disputado 21 partidos inaugurales con un saldo arrollador: 17 victorias y 4 empates, sumando 49 goles a favor. Para poner esta cifra en perspectiva, la racha más cercana es la de Alemania, que suma 8 partidos sin perder en sus estrenos, una distancia abismal que confirma por qué Brasil, incluso en sus momentos de duda, sigue siendo el rey de los debuts.

El estratega italiano Carlo Ancelotti enfrenta el reto más grande de su carrera: convertirse en el primer técnico extranjero en ganar un Mundial en 22 ediciones del torneo. Con un equipo liderado por figuras de la talla de Neymar, Vinícius Jr y otros referentes, la misión de Ancelotti es clara: ajustar las piezas de una maquinaria que hoy se vio frenada por Marruecos y lograr que Brasil recupere la contundencia que exige su historia.

La "maldición" de no ganar un Mundial con un entrenador extranjero es un mito que el italiano busca romper, pero en este Mundial 2026, cada partido se juega como una final





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