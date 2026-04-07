Empleada de Pemex organiza lujosa fiesta de XV años: propiedades y BMW contrastan con sus ingresos

Una empleada de Pemex, Virginia Guillén Ávalos, organizó una ostentosa fiesta de XV años para su hija María Fernanda, con artistas famosos. La investigación revela la adquisición de propiedades y un BMW al contado, lo que genera dudas sobre la transparencia de sus ingresos declarados. La Secretaría Anticorrupción investiga el caso.

Virginia Guillén Ávalos, auxiliar técnico “B” en Pemex , es la figura central detrás de la fastuosa celebración de quince años de su hija María Fernanda, evento que contó con la participación de artistas de renombre como Belinda y J Balvin. La lujosa fiesta, celebrada en Tabasco en marzo pasado, ha generado controversia debido a la disparidad entre los ingresos declarados por Guillén Ávalos y los bienes que posee, incluyendo propiedades y un automóvil de lujo adquirido al contado.

La información se desprende de la plataforma Nómina Transparente, administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), donde se revela que Guillén Ávalos percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos, con un ingreso neto de 38 mil 8.76 pesos por su trabajo en Pemex Exploración y Producción.\La Declaración Patrimonial de Guillén Ávalos del año pasado reportó ingresos anuales por su trabajo en Pemex por 581 mil pesos, sin mencionar ingresos adicionales ni cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Sin embargo, en declaraciones previas, específicamente en 2021, la empleada de Pemex informó ser propietaria de múltiples bienes. Entre ellos, una casa de 171 metros cuadrados adquirida en 2008 mediante un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y una casa comprada de contado el 20 de agosto de 2018 por 896 mil 347 pesos. Adicionalmente, reportó la compra de un terreno de 2 mil 268 metros por 238 mil 234 pesos en septiembre de 2018. También declaró ser dueña de una casa donada en 1990 y un terreno adquirido en 2001 por 15 mil 520 pesos. El padre de María Fernanda posee 17 empresas, lo que sugiere una complejidad en la situación financiera familiar.\La adquisición de bienes de alto valor al contado ha llamado la atención. En diciembre de 2014, Guillén Ávalos adquirió un automóvil BMW de último modelo por 829 mil 900 pesos, también pagado de contado. Estos detalles contrastan con los ingresos reportados, generando interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados. La Secretaría Anticorrupción ha enfatizado la importancia de reportar adecuadamente la venta, arrendamiento o donación de inmuebles, incluyendo el motivo de baja y el monto neto recibido. La situación de Guillén Ávalos se suma a la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, así como sobre la posible aparición de una nueva clase social favorecida en Tabasco. El caso plantea preguntas sobre la necesidad de una mayor fiscalización y el cumplimiento de las normativas para prevenir la corrupción y asegurar la integridad de los funcionarios públicos





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