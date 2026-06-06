Empleados del SoFi Stadium inician huelga y rechazan presencia del ICE durante el Mundial 2026

Los trabajadores del estadio más caro del mundo deciden parar sus labores en protesta contra el ICE y exigen garantías de seguridad y respeto durante la Copa Mundial de la FIFA.

Los empleados del SoFi Stadium de Los Ángeles han decidido iniciar una huelga durante la fase inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026, tras rechazar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) dentro del recinto.

La decisión se tomó después de una votación en la que el 96 % de los trabajadores apoyó la medida, señalando que no aceptarán operar mientras el ICE mantenga actividades de control migratorio en el estadio, a pesar de que la agencia ha prometido que su labor se limitará a la seguridad y no a deportaciones durante el torneo. Los empleados, que incluyen personal de alimentos y bebidas, camareros, y encargados de las lujosas suites, temen que la presencia de la autoridad federal pueda crear situaciones de vulnerabilidad para quienes se encuentren en condición migratoria irregular, lo que, según ellos, pone en riesgo su integridad y la de sus familias





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