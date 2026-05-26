Empleo en México crece en más de 552 mil personas, tasa de desocupación histórica y baja en pobreza laboral

El informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que el empleo en México creció en más de 552 mil personas y la tasa de desocupación se mantuvo en niveles históricamente bajos durante el primer trimestre de 2026. Además, la proporción de personas en situación de pobreza laboral disminuyó en un 3.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El empleo creció en más de 552 mil personas y la desocupación se mantuvo en niveles históricamente bajos, según la ENOE. Durante el arranque de 2026, la población ocupada alcanzó 59.6 millones de personas, lo que representó un incremento anual de transporte y comunicaciones.

El informe también destacó que algunos sectores de servicios mantuvieron dinamismo pese a ajustes trimestrales en otras actividades económicas, especialmente servicios sociales, servicios profesionales y corporativos, así como logística y transporte. Además, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6 por ciento durante el primer trimestre del año, permaneciendo en niveles históricamente bajos y prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior. En materia de informalidad laboral, el indicador registró una ligera reducción al pasar de 55.0 a 54.8 por ciento.

Aunque el reporte identificó una ligera baja trimestral en algunas actividades relacionadas con el sector agropecuario y el comercio, el balance general mostró resiliencia del mercado laboral mexicano ante el contexto económico actual





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