Empleo Formal en Querétaro Registra Crecimiento Anual, Pero Sectores Clave Aún Enfrentan Desafíos

El empleo formal en Querétaro experimentó un alza anual del 1.1% en marzo, sumando 8,229 puestos de trabajo. Sin embargo, sectores como la transformación, la agricultura y la construcción presentan balances negativos. Los servicios para empresas y el transporte lideran la generación de empleo, mientras que la industria manufacturera sigue siendo el principal empleador del estado.

El panorama del empleo formal en Querétaro durante marzo exhibió un crecimiento anual del 1.1%, traducido en la adición de 8,229 puestos de trabajo. Esta cifra, si bien positiva en su conjunto, enmascara realidades dispares al interior de los distintos sectores productivos del estado.

Preocupa especialmente la situación de tres pilares económicos que aún luchan por recuperar su dinamismo: la industria de la transformación, las actividades agropecuarias y la industria de la construcción, todas ellas registrando un balance negativo en términos de plazas laborales aseguradas. La industria de la transformación, históricamente uno de los motores del empleo en Querétaro, es la que presenta la caída más acentuada en cifras absolutas. Al cierre de marzo, este sector reportó 3,708 puestos de trabajo menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detallan que la industria de la transformación contó con 247,372 empleos asegurados en marzo, lo que representa una contracción anual del 1.5%. Esta disminución es un foco de atención para la economía estatal, dado el peso específico de este sector. En un orden similar, las actividades agropecuarias, que engloban la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, también sufrieron una merma considerable. Al finalizar marzo, estos rubros sumaron 21,518 puestos de trabajo, experimentando una caída anual del 5.1%, lo que se traduce en 1,150 empleos menos que un año atrás. Por su parte, la industria de la construcción, fundamental para el desarrollo de infraestructura y la dinámica urbana, cerró el tercer mes del año con 61,807 empleos formales. Aunque la variación negativa es menos pronunciada, representando un 0.1% menos, esto significa una pérdida de 81 puestos de trabajo respecto al año previo, un indicador que sugiere cautela en este ámbito





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