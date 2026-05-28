Empresario cuestiona plazo para registro obligatorio de líneas móviles en México y alerta sobre riesgos en prepago

El empresario Naim Darrechi crítico el cronograma oficial para vincular todas las líneas celulares del país, señalando retos operativos y posibles afectaciones masivas, sobre todo en el segmento de prepago, que concentra la mayoría de los usuarios. Aseguró que el proceso es insuficiente y complejo, y advirtió sobre fallas en protección de datos y costos para las empresas. La fecha límite es el 30 de junio de 2026.

El empresario Naim Darrechi, conocido creador de contenido, ha cuestionado públicamente el plazo establecido por las autoridades mexicanas para registrar todas las líneas móviles en el país.

Señaló que el tiempo previsto para completar el proceso es insuficiente y podría generar serias complicaciones, especialmente para los usuarios de telefonía prepaga, un segmento que representa aproximadamente el 80 por ciento del total de líneas móviles activas en México. Según sus declaraciones, el procedimiento implementado es complejo y lento, y considera que se debería reconsiderar el calendario para mayor conveniencia de la población.

Hasta el 19 de mayo se habían registrado 49.5 millones de líneas, lo que equivale solo al 30.7 por ciento de las más de 160 millones de líneas en operación. Aunque en días recientes el ritmo de registros aumentó en alrededor de un millón de líneas, la meta aún se ve lejana frente a la fecha límite del 30 de junio de 2026.

Las empresas del sector enfrentan desafíos operativos significativos, particularmente en el caso del prepago, donde los clientes no proporcionan documentación oficial al contratar el servicio, a diferencia del segmento de pospago. Un ejemplo de la presión del mercado se observa en el primer trimestre de 2025, cuando una compañía ganó cerca de 91 mil clientes de pospago pero perdió 482 mil usuarios de prepago en medio de la implementación del padrón obligatorio.

Otras operadoras también reportan avances limitados en el registro. El empresario destacó que la extensión territorial y la complejidad geográfica de México dificultan el cumplimiento de las metas en el calendario actual.

Asimismo, ha criticado el mecanismo general y apuntó a fallas estructurales, como la protección de datos personales, el riesgo de registros fraudulentos por terceros y los altos costos tecnológicos que las telefónicas deben asumir para validar y custodiar la información de millones de usuarios. La oficina del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reiteró que la fecha límite sigue siendo el 30 de junio de 2026, y a partir del 1 de julio se suspenderán las líneas no registradas para llamadas y mensajes, aunque mantendrán acceso a servicios de emergencia como el 911.

El IFT también aclaró que cada operador será responsable de almacenar y proteger los datos de sus usuarios, los cuales solo podrán compartirse mediante orden judicial





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