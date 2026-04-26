Empresario de colchones asesinado a quemarropa en Los Olivos

Un empresario de 30 años, dueño de una fábrica de colchones en Los Olivos, Perú, fue asesinado por sicarios mientras esperaba en un semáforo. La policía investiga la posible participación de bandas criminales.

Un trágico incidente sacudió el distrito de Los Olivos en Perú , cuando David Carranza Villanueva, un joven empresario de 30 años, fue asesinado a sangre fría mientras se encontraba detenido en un semáforo.

Carranza, propietario de una exitosa fábrica de colchones, fue víctima de un ataque despiadado perpetrado por sicarios que viajaban en una motocicleta. El hecho ocurrió justo al salir de sus instalaciones, cuando el empresario se disponía a regresar a su hogar tras una jornada laboral.

La brutalidad del ataque ha conmocionado a la comunidad empresarial y a la familia de la víctima, quienes aseguran que Carranza no había recibido amenazas previas, lo que convierte este homicidio en un evento aún más desconcertante. Según los primeros reportes policiales y testimonios de testigos presenciales, el empresario fue seguido desde que abandonó la fábrica.

Los asesinos, dos individuos a bordo de una motocicleta, aprovecharon la detención del vehículo de Carranza en el cruce de las avenidas Próceres de Huandoy y La Cordialidad para ejecutar el ataque. Sin mediar palabra, los sicarios abrieron fuego contra el empresario, impactándolo en la cabeza y el pecho con múltiples disparos. La precisión y la velocidad del ataque sugieren un plan cuidadosamente orquestado y una ejecución profesional.

La víctima falleció instantáneamente en el lugar de los hechos, mientras que los perpetradores lograron escapar rápidamente de la escena del crimen, dejando atrás un rastro de consternación y preguntas sin respuesta. La policía acordonó inmediatamente el área para preservar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Los peritos de criminalística se encargaron de recolectar todas las evidencias posibles, incluyendo casquillos de bala y posibles rastros de los asesinos, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás de este horrendo crimen. La principal línea de investigación que maneja la policía apunta a la posible participación de una banda de crimen organizado.

A pesar de que la familia de Carranza insiste en que el empresario no había recibido amenazas, las autoridades consideran que el ataque podría estar relacionado con actividades ilícitas o disputas comerciales. Se están revisando los antecedentes de la empresa, las relaciones comerciales de Carranza y cualquier posible vínculo con el mundo del crimen.

La policía está entrevistando a familiares, amigos y empleados de la víctima en busca de pistas que puedan conducir a la identificación de los asesinos y el esclarecimiento de los motivos del ataque. La falta de amenazas previas complica la investigación, pero las autoridades no descartan ninguna hipótesis y están trabajando arduamente para dar con los responsables de este crimen atroz.

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad empresarial de Los Olivos, que teme por su seguridad y exige a las autoridades una mayor protección y una investigación exhaustiva para evitar que este tipo de incidentes se repitan. La muerte de David Carranza Villanueva es un duro golpe para su familia, sus empleados y para toda la comunidad, y se espera que las autoridades logren llevar a los responsables ante la justicia





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