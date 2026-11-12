Empresarios de Irapuato advierten riesgo inflacionario por bajada de Banxico

Héctor Carlo León, de la CANCOTUR Irapuato, alerta que la reducción de la tasa de interés de Banxico podría impulsar la inflación si no hay medidas estabilizadoras adecuadas para la economía local.

El sector empresarial en Irapuato ha emitido una advertencia cautelosa sobre las implicaciones económicas de la reciente decisión del Banco de México ( Banxico) para reducir su tasa de interés principal. Héctor Carlo León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo ( CANCOTUR) en la región, consideró que esta medida monetaria podría generar presiones inflacionarias significativas si no va acompañada de políticas económicas más amplias que garanticen la estabilidad del mercado local y nacional.

Mecanismo económico y riesgo inflacionario

La reducción de los intereses bancarios altera directamente los incentivos de ahorro y consumo de la población. Cuando las tasas están elevadas, los ciudadanos tienden a conservar sus recursos en instituciones financieras para obtener rendimientos, pero al bajarlas, se reduce la motivación para ahorrar y se estimula el gasto inmediato. Este aumento en la circulación de dinero busca dinamizar la economía, pero conlleva el riesgo de elevar la demanda de bienes y servicios por encima de la capacidad productiva disponible.

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León explicó que este desequilibrio entre oferta y demanda puede traducirse en incrementos generalizados de precios, especialmente cuando la producción no crece al mismo ritmo que el consumo. El reto para las autoridades económicas será mitigar que el mayor movimiento de capital se refleje en una erosión del poder adquisitivo de los consumidores, aplicando medidas contracíclicas que contengan posibles desequilibrios del mercado.

Posiciones del sector empresarial y factores de riesgo

Aunque reconoce que la decisión de disminuir la tasa corresponde a las autoridades monetarias con el objetivo de mantener el equilibrio macroeconómico, el líder empresarial señaló que el momento de la medida no fue el más adecuado. Argumentó que el panorama inflacionario que enfrenta actualmente el país sugiere que hubiera sido prudente esperar condiciones más favorables antes de flexibilizar la política monetaria, alineándose con la visión de varios analistas económicos.

Un factor crítico que el sector comercial debe vigilar de cerca es el incremento salarial que entrará en vigor en enero. Cada año, el ajuste de los salarios representa un elemento que ejerce presión sobre los costos de operación de las empresas. Este aumento en los costos laborales suele traducirse, eventualmente, en un encarecimiento de los productos y servicios que pagan los consumidores finales, lo que puede generar un círculo vicioso de inflación.

León enfatizó que cada año, al discutir este tema, se observa cómo el aumento de costos puede poner en peligro la estabilidad de precios. La combinación de una tasa de interés más baja, que estimula el gasto, con un aumento estructural en los costos laborales, crea un escenario de vulnerabilidad que requiere una gestión cuidadosa por parte de las instituciones responsables de la política económica.

Impacto en el mercado y próximos pasos

Ante este escenario complejo, las autoridades económicas deberán mantener una vigilancia estricta sobre el comportamiento de los precios y las condiciones del mercado. Una reducción en el costo del dinero implica riesgos inherentes si no existen condiciones suficientes en la oferta para absorber el incremento previsto del consumo. La falta de respuesta adecuada podría desbordar la inflación existente, afectando la economía real.

También se observó un cambio en la correlación histórica con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En años anteriores, las decisiones de Banxico solían mantener una mayor correspondencia con los movimientos de dicha entidad, la cual influye decisivamente en las condiciones financieras internacionales. Sin embargo, actualmente esa referencia ya no se sigue de la misma manera, añadiendo una capa de complejidad al análisis de la política monetaria.

Para el sector comercial de Irapuato, el comportamiento futuro de la inflación será el determinante clave durante los próximos meses. La capacidad de las empresas para absorber o trasladar los costos laborales aumentará en función de la demanda del mercado y la estabilidad macroeconómica. La atención se centrará en cómo estas variables interactúan en el corto plazo para definir la trayectoria de precios y la salud financiera de la región.