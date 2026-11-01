Empresarios de Tecozautla piden inversión pública para reactivar economía del Geiser

Empresarios en Tecozautla solicitan apoyo gubernamental para resolver problemas geológicos y reactivar la economía del Geiser, afectado por cierres y desastres naturales.

En el municipio de Tecozautla, ubicado en el estado de Hidalgo, un grupo numeroso de empresarios locales ha emitido un llamado directo a las autoridades gubernamentales para solicitar apoyo urgente. La petición central consiste en la implementación de medidas que permitan reactivar la economía regional, la cual se encuentra estancada debido a diversas problemáticas estructurales y ambientales. Los afectados destacan que es fundamental contar con una estrategia que integre la infraestructura necesaria para el desarrollo sostenible de la zona.

El impacto geológico en el Geiser

La principal preocupación de los dueños de negocios en la área es la necesidad de inversión pública que contribuya eficazmente a resolver el problema geológico subyacente. Este fenómeno natural ha sido la causa principal que ha impedido, hasta la fecha, que se abran las puertas del Geiser al público de manera completa y segura. Sin la intervención técnica y financiera del estado, la operación turística enfrenta riesgos significativos que ponen en peligro la viabilidad de los proyectos existentes en el lugar.

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El empresario que lideró esta iniciativa de comunicación con las autoridades precisó que las empresas operantes en el sitio ofrecen empleo a más de mil personas. Esta cifra representa una fuente crítica de sustento para cientos de familias en la región. Sin embargo, todos estos puestos de trabajo y la actividad económica relacionada se han visto severamente afectados por el cierre prolongado de El Géiser. La incertidumbre laboral genera un impacto social que trasciende el ámbito estrictamente comercial.

A pesar de la falta de apoyo oficial, las empresas privadas han tenido que hacer frente, por sus propios medios, a los desastres naturales ocurridos en los años recientes. Esta resiliencia del sector privado ha sido puesta a prueba repetidamente, demostrando una capacidad de adaptación que, sin embargo, tiene límites físicos y financieros. La situación actual requiere una colaboración interinstitucional que no ha logrado materializarse en acciones concretas hasta el momento.

Daños históricos sin asistencia estatal

Uno de los casos más emblemáticos de esta falta de apoyo ocurrió durante la inundación del río Tula, en el mes de septiembre de 2021. Durante este evento climático extremo, resultaron dañados más de cuatro desarrollos turísticos que se encuentran estratégicamente ubicados en la rivera del río Tula. La gravedad de las afectaciones requirió recursos considerables para intentar recuperar la infraestructura dañada y garantizar la seguridad de los visitantes potenciales.

Un titular de la Secretaría de Turismo del estado reconoció la dureza de la situación al afirmar que no recibieron apoyo por parte del gobierno en ese momento. Ante la carencia de fondos federales o estatales, las empresas tuvieron que salir adelante solas, asumiendo costos que no estaban contemplados en sus presupuestos originales. Esta experiencia histórica sirve como advertencia de la vulnerabilidad del sector turístico frente a fenómenos naturales sin una red de seguridad institucional.

Nuevos mecanismos de coordinación

Ante la gravedad de los hechos, se ha anunciado que se creará una mesa de trabajo permanente con diversos actores clave. Esta nueva instancia de diálogo incluirá a universidades, especialistas en geología, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversas dependencias estatales. El objetivo es establecer un marco de colaboración técnica que permita diagnosticar y proponer soluciones a largo plazo para los problemas geológicos.

La creación de este grupo de trabajo representa una oportunidad para alinear los intereses públicos y privados. Se espera que la participación de expertos en geología sea fundamental para entender la dinámica del terreno y evitar futuros riesgos. Además, la inclusión de la CFE podría facilitar la integración de servicios energéticos esenciales para la operación de los desarrollos turísticos.

Reactivación económica regional

La reactivación de la economía en Tecozautla depende en gran medida de la resolución de estas problemáticas técnicas y administrativas. Los empresarios continúan insistiendo en que la inversión pública es la palanca necesaria para desbloquear el potencial turístico de la región. Sin ella, la generación de empleo y el flujo de dinero hacia la comunidad seguirán estancados, afectando el bienestar general de la población.

La situación actual destaca la importancia de una planificación gubernamental que anticipe los riesgos naturales y proporcione herramientas para la mitigación. Los casos recientes, como las inundaciones y los problemas geológicos, demuestran que la autosuficiencia empresarial tiene límites. Es imperativo que el gobierno asuma su rol de facilitador y garante de la seguridad e infraestructura para permitir que el turismo florezca de manera sostenible en la zona.