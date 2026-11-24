El 73% de las empresas en México reporta mejora en flujo de caja tras reconfigurar sus cadenas de suministro. La Encuesta de Comercio Global 2026 de HSBC revela el uso de IA y nuevas rutas.

Las compañías con sede en México están reestructurando activamente sus operaciones para contrarrestar el encarecimiento de sus procesos y la volatilidad global. Esta transformación se centra en la sustitución de proveedores, la optimización de rutas y la búsqueda de financiamiento flexible para mitigar riesgos financieros.

Resultados de la Encuesta de Comercio Global 2026 de HSBC

La Encuesta de Comercio Global 2026 de HSBC, realizada entre 500 directivos empresariales en México, proporciona datos concretos sobre esta tendencia. El 49 por ciento de las compañías consultadas ha optimizado sus rutas comerciales de manera significativa. Adicionalmente, el 73 por ciento asegura que las modificaciones en sus cadenas de suministro han mejorado su flujo de efectivo y capital de trabajo.

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Esta transformación en los modelos de operación ocurre en un contexto donde los aranceles se han convertido en la principal presión sobre los gastos. El 45 por ciento de las respuestas identificó los aranceles como el factor clave, superando a los precios de los proveedores (40 por ciento) y las materias primas (38.4 por ciento). El 68 por ciento de las firmas prevé que los costos elevados persistirán en los próximos años. El 32 por ciento ya reporta una disminución en sus ingresos debido a estas presiones económicas.

Adopción de IA y posiciones de los líderes empresariales

Una iniciativa tecnológica clave es la adopción de inteligencia artificial. El 93 por ciento de las empresas en México prevé adoptar IA para mejorar la eficiencia operativa. Maximiliano Rossi, director regional de Soluciones Globales de Comercio de HSBC México y Latinoamérica, explicó que el comercio internacional evoluciona y la incertidumbre comercial impulsa a las empresas a reinventar su forma de operar sus negocios y a expandirse internacionalmente.

Los cambios han obligado a las compañías a recurrir cada vez más a fuentes alternativas de financiamiento y de corto plazo. Esta medida busca atender las necesidades de liquidez ante la disrupción del mercado. Pese a las presiones sobre sus costos, el 83 por ciento de las empresas considera que las medidas adoptadas para enfrentar las disrupciones comerciales han sido efectivas. El 9 de cada 10 confían en ampliar sus operaciones internacionales durante los próximos dos años.

Dirección geográfica de la expansión comercial futura

Los mercados destino prioritarios para la expansión están claramente definidos según los datos de HSBC. Norteamérica, Europa y Sudamérica encabezan el interés de las compañías consultadas en México para expandir sus relaciones comerciales. Esta orientación geográfica refleja la estrategia de diversificación de riesgos y la búsqueda de nuevos mercados con mayor estabilidad comercial. Las empresas continúan ajustando sus modelos para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.