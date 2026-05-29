Empresas farmacéuticas invierten 21,000 mdp en México para producir medicamentos y vacunas

Ocho compañías farmacéuticas anunciaron inversiones por más de 21,000 millones de pesos hacia 2030, enfocadas en manufactura, investigación clínica y biotecnología, como parte del Plan México.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conferencia matutina donde ocho empresas farmacéuticas nacionales e internacionales anunciaron inversiones conjuntas por más de 21,000 millones de pesos hacia 2030.

Estos recursos se destinarán a la producción de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos e insumos, como parte del Plan México, que busca fortalecer la industria local y reducir la dependencia de importaciones. Sheinbaum destacó que esta inversión es "muy significativa" y permitirá no solo abastecer el mercado interno, sino también exportar a otros países, diversificando las exportaciones mexicanas.

El secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó que la cifra va más allá de lo económico, representando una oportunidad para consolidar el desarrollo industrial y garantizar el acceso a medicinas producidas en México. Los directivos de las empresas detallaron proyectos específicos. Edgar Romero, de Abbott, anunció 3,500 millones de pesos para una nueva instalación de 20,000 metros cuadrados dedicada a dispositivos médicos cardiovasculares.

Oswaldo Bernal, de Bristol Myers Squibb, invertirá cerca de 1,000 millones de pesos en investigación clínica para oncología, hematología, inmunología y enfermedades cardiovasculares. Luz Astrea Ocampo, de Grupo Neolpharma, destinó 700 millones de pesos para ampliar la producción de materias primas farmacéuticas en Toluca, generando 250 empleos directos y 900 indirectos.

Sergio Valentinotti, de Liomont, anunció 4,000 millones de pesos para plantas de biotecnología y vacunas, incluyendo tecnología de ARN mensajero, en el Estado de México y la Ciudad de México. Luis Soares, de Opella México, invertirá 2,300 millones de pesos en modernizar su planta en Ocoyoacac, enfocándose en la producción de Enterogermina. Paola Martorelli, de Sanofi, presentó un proyecto de planta de insulinas con una inversión superior a 2,000 millones de pesos para abastecer al 100% de los pacientes mexicanos.

Daniel Landero, de Bayer, destinará 150 millones de pesos este año a 10 estudios clínicos en instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología. Federico Prince, de Vazol Farma, amplió su plan de inversión a 10,540 millones de pesos, incluyendo la expansión de la planta Kenner y nuevas instalaciones de biotecnología y hemoderivados. Rafael Gual, director de Canifarma, celebró la confianza de la industria en México pero advirtió la necesidad de "reciprocidad" por parte del gobierno.

Exigió mayor certeza jurídica y procesos regulatorios ágiles para concretar las inversiones. El anuncio refleja un impulso significativo para la industria farmacéutica mexicana, con énfasis en innovación, producción local y generación de empleo. Se espera que estas inversiones contribuyan a la autosuficiencia sanitaria y al fortalecimiento del sector como pilar económico, alineado con los objetivos del Plan México de producir más bienes consumidos localmente y expandir las exportaciones a mercados diversos





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