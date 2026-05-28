Empresas farmacéuticas invierten más de 21,000 millones de pesos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum y empresas de la industria farmacéutica anunciaron inversiones por más de 21,000 millones de pesos en México para ampliar la producción de medicamentos, vacunas e investigación clínica.

La presidenta Claudia Sheinbaum y empresas de la industria farmacéutica anunciaron inversiones por más de 21,000 millones de pesos en México para ampliar la producción de medicamentos , vacunas e investigación clínica.

Las compañías como Abbott, Bristol Myers, Grupo Neolpharma, Opella, Kener, Laboratorios Liomont, Sanofi y Bayer México, informaron sobre los proyectos de expansión industrial, transferencia tecnológica y modernización de plantas en distintas entidades del país. El objetivo es incrementar la capacidad de producción nacional y consolidar a México como un polo regional farmacéutico. Las empresas anunciaron inversiones para desarrollar nuevas instalaciones, ampliar la producción de medicamentos y vacunas, y fortalecer la investigación clínica.

Estos proyectos generarán empleos directos e indirectos y permitirán exportar productos fabricados en México a países como Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá





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