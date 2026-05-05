Empresas mexicanas aceleran el uso de herramientas para cubrirse del riesgo cambiario

La volatilidad del tipo de cambio peso-dólar impulsa a las empresas a adoptar herramientas de fijación de tipo de cambio como Rate Lock, según Cobre.

La creciente demanda de soluciones de pagos internacionales a través de plataformas digitales está impulsando a las empresas de tecnología financiera a fortalecer y expandir su infraestructura operativa.

Este escenario se desarrolla en un contexto de volatilidad significativa en el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, lo que inevitablemente conlleva a un aumento en los costos operativos. Según Cobre, una empresa especializada en tecnología de pagos, la adopción de herramientas de fijación de tipo de cambio, conocidas como Rate Lock, por parte de las empresas mexicanas se ha acelerado notablemente durante el primer trimestre de 2026.

Cobre, que actualmente procesa más de 2,600 millones de dólares mensuales en transacciones empresariales en América Latina, ha identificado un cambio claro en los patrones de operación de sus clientes corporativos, una respuesta directa a la inestabilidad cambiaria observada en los primeros meses del año. El peso mexicano experimentó fluctuaciones considerables, oscilando entre un mínimo de 17.09 pesos por dólar el 18 de febrero y un máximo de 18.17 pesos el 29 de marzo, lo que representa una variación de 1.08 pesos, según datos de mercado proporcionados por la empresa.

José Gedeón, director ejecutivo de Cobre, explicó que se ha observado una transformación significativa en la forma en que las empresas mexicanas gestionan su riesgo cambiario. Lo que antes era una respuesta tardía a las fluctuaciones, ahora se ha convertido en una estrategia proactiva. Las empresas están implementando herramientas para proteger sus márgenes operativos antes de que la transacción se complete, anticipándose a posibles pérdidas.

En este contexto, Cobre ofrece una herramienta de fijación de tipo de cambio que permite a la plataforma asumir el riesgo cambiario durante un período de tiempo acordado. El Rate Lock permite a las empresas asegurar el tipo de cambio de una operación por hasta 72 horas.

Esto significa que una empresa puede autorizar una transacción internacional hoy a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y ejecutar el pago uno o dos días después, manteniendo ese mismo tipo de cambio garantizado, incluso si el mercado experimenta un aumento a 18.50 pesos por dólar. Esta funcionalidad exige que las plataformas de pago desarrollen una mayor capacidad para gestionar la exposición a diferentes divisas, mantener una liquidez adecuada en múltiples monedas y crear sistemas analíticos en tiempo real que permitan el control de límites por usuario y el monitoreo constante de las posiciones abiertas.

El crecimiento operativo se evidencia en el volumen de transacciones procesadas bajo este esquema. En México, las operaciones con cobertura cambiaria aumentaron de 2 millones de dólares en enero a 30 millones de dólares en abril. Durante el primer trimestre de 2026, Cobre procesó un total de 17 millones de dólares en este tipo de transacciones a través de su plataforma.

Los sectores que más utilizan las coberturas cambiarias son el comercio exterior, incluyendo tanto importadores como exportadores, así como los fondos de inversión y los fideicomisos. El valor promedio de estas operaciones se sitúa en 201,913 dólares, con períodos de fijación de tipo de cambio que varían entre 24 y 72 horas.

Cobre enfatiza que, para las empresas con exposición a fluctuaciones cambiarias, los movimientos en el tipo de cambio pueden tener un impacto directo y significativo en sus márgenes de beneficio. Por ejemplo, un margen de ganancia del 15% podría reducirse al 8% en una sola operación debido a las variaciones cambiarias que ocurren entre el momento de la aprobación y la ejecución del pago.

El Rate Lock elimina esta incertidumbre al permitir a las empresas fijar el tipo de cambio por hasta 72 horas, proporcionando una mayor previsibilidad y control sobre sus finanzas. La volatilidad del tipo de cambio no solo afecta a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que participan en el comercio internacional.

Estas empresas a menudo carecen de los recursos y la experiencia para gestionar eficazmente el riesgo cambiario, lo que las hace particularmente vulnerables a las fluctuaciones del mercado. Las soluciones como el Rate Lock ofrecen a las PYMES una herramienta accesible y efectiva para proteger sus márgenes y asegurar la rentabilidad de sus operaciones.

Además, la adopción de estas herramientas puede fomentar un mayor crecimiento del comercio internacional, ya que reduce la incertidumbre y facilita la planificación financiera. Cobre continúa invirtiendo en el desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras en su plataforma para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes y adaptarse a la dinámica del mercado.

La estrategia de Cobre se centra en proporcionar soluciones innovadoras que permitan a las empresas mexicanas gestionar eficazmente su riesgo cambiario y optimizar sus operaciones de pago internacionales. La empresa reconoce que la volatilidad del tipo de cambio es un desafío constante para las empresas que operan en el mercado global, y se compromete a ofrecer herramientas y servicios que les ayuden a mitigar este riesgo.

El crecimiento en el uso de Rate Lock refleja una tendencia más amplia hacia la gestión proactiva del riesgo cambiario por parte de las empresas mexicanas. A medida que el entorno económico global se vuelve cada vez más incierto, es probable que esta tendencia continúe, y que las empresas busquen soluciones cada vez más sofisticadas para proteger sus márgenes y asegurar la estabilidad financiera.

Cobre se posiciona como un líder en este mercado, ofreciendo una plataforma integral que combina tecnología avanzada, experiencia en el mercado cambiario y un enfoque centrado en el cliente. La empresa también está explorando nuevas oportunidades para expandir sus servicios a otros mercados de América Latina, donde la volatilidad cambiaria es un problema común. El objetivo final de Cobre es facilitar el comercio internacional y ayudar a las empresas a crecer en un entorno global cada vez más competitivo.

La empresa considera que la transparencia, la seguridad y la eficiencia son fundamentales para construir relaciones duraderas con sus clientes y convertirse en un socio estratégico en sus operaciones de pago internacionales. La capacidad de Cobre para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y ofrecer soluciones innovadoras es un factor clave de su éxito y le permite mantenerse a la vanguardia de la industria de tecnología financiera





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