En el Camino: Osvaldo Sánchez nos habla de soledad, deseo y violencia en la carretera

Osvaldo Sánchez nos cuenta cómo construyó su personaje en 'En el Camino', una película que mezcla road movie, thriller erótico y romance queer, y que ha sido aclamada en festivales internacionales.

Nos subimos al tráiler con Osvaldo Sánchez para platicar de esta propuesta donde convergen la soledad, la violencia y el deseo. En el norte del país, la carretera es un lugar salvaje donde el calor sofoca y la hostilidad se respira en el aire.

Tras la polémica, la película 'En el Camino' de David Pablos utiliza este escenario para hablar de la soledad, el deseo y la violencia en este escenario donde el asfalto es testigo del lado más oscuro del ser humano, pero también del más vulnerable y tierno. La película sigue a Veneno, un joven que frecuenta restaurantes perdidos de carretera, en donde se acuesta con traileros. Ahí conoce a Muñeco, un solitario conductor con problemas de alcoholismo y drogadicción.

Al viajar juntos e intimar en el camino, empiezan a vender drogas y así inicia un improbable romance. Todo cambia cuando unas personas del pasado de Veneno reaparecen y esto los pone en peligro. Desde el año pasado, 'En el Camino' ha estado recorriendo algunos de los festivales más prestigiosos de cine alrededor del mundo. En Venecia, Pablos se alzó con el Queer Lion Award y el Venice Horizons Award, despertando el interés internacional por la cinta.

En el Festival de Cine de la Ciudad de México también fue aclamada. Y también formó parte de la programación de festivales como los de Sídney, Miami y Bangkok. La recepción de la crítica ha sido efusiva, y tanto Pablos como su elenco y resto del equipo han sido elogiados por este proyecto que tiene un poco de road movie, algo de thriller erótico y también romance queer.

Pero más allá de esta mezcla de géneros, la película destaca por su mirada humana a temáticas sociales de las que pocas veces se ha hablado en el cine nacional, como la soledad extrema de quienes viven en la carretera, la búsqueda de afecto en espacios donde sigue arraigado el machismo y las diferentes expresiones de masculinidad que se salen de lo hegemónico. Visualmente, 'En el Camino' bebe mucho de la estética del gótico andino, donde el desierto, los clubes nocturnos y las gasolineras son un personaje más de este violento universo donde aparentemente no hay espacio para el amor.

Y con su narrativa fragmentada, la película logra mantenernos en tensión todo el tiempo hasta que llegamos al momento final de catarsis para los personajes. Pero son las actuaciones cargadas de intensidad del debutante Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez las que hacen de esto algo especial.

Pudimos platicar con Osvaldo Sánchez sobre la construcción de un personaje tan complejo como Muñeco, el trabajar con Pablos para que las escenas íntimas se sintieran auténticas y la sensibilidad única con la que opera esta historia. El personaje interpretado por Sánchez pertenece a un entorno donde demostrar vulnerabilidad se siente peligroso, sobre lograr aterrizar este equilibrio entre dureza y fragilidad, el actor nos compartió: uno trabaja en el proceso para estar dispuesto a todas las sensaciones del universo en que sabemos que va a aparecer.

Siento que más allá de habitar al personaje desde la racionalidad y decidir las cosas desde antes, es solamente. El habitar es el aquí y el ahora, en el momento. Y reconocer la situación en la que están y permitir que las emociones afloran por sí mismas.

Y complementando la idea, Sánchez menciona que lo que buscaba con su actuación era que esta se sintiera lo más natural posible, y para ello solo debía tener muy presente en la mente y en el cuerpo el contexto del que viene el personaje. No hay que perseguir la emoción en sí, sino estar bien claro en qué situación estamos para permitir que afloren las emociones.

Desde que leí el guión sentí que tenía ese equilibrio justo entre lo violento y la ternura. Y justamente este personaje está de este lado donde no se puede permitir vulnerarse por la idea que hay de ser hombre, y lamentablemente tenemos una idea muy errónea de lo que es un hombre en sí.

Sobre las conversaciones y el proceso de trabajar con David Pablos para construir escenas íntimas que se sintieran emocionales y no solamente provocadoras, Sánchez comentó: hubo mucha confianza con Pablos, tanto para lo actoral como para las escenas de intimidad. Y tenemos a una coach y coordinadora de intimidad que se llama Patricia Ortiz.

El proceso fue de dos meses donde lo importante era la comprensión del guión y trabajar sobre las atmósferas tanto físicas, psicológicas, y llevar al cuerpo a que transite por estos lugares. Más allá de ensayar las escenas como tal y después irlas a replicar, la idea es que el cuerpo viviera estas cosas.

Pero el proceso para dar vida a este personaje no terminó ahí, y Sánchez comprometido al 100% por el papel quiso vivir durante algunos días en los zapatos de Muñeco para poder llegar a comprenderlo profundamente. Aprendí a manejar tráiler y durante tres semanas fui trailero, llevando carga de un lado para otro, para que la piel y el cuerpo, que para mí tiene una gran información y una gran sabiduría, tuviera información y no se quedara solo en el intelecto.

Esta inmersión total le permitió captar la dureza y la soledad de la vida en carretera, así como la fragilidad oculta tras el volante. El resultado es una actuación que trasciende la pantalla y que, sin duda, marcará un antes y un después en la filmografía nacional





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