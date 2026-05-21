En Guanajuato se espera desorden en los cielos este jueves con chubascos y temperaturas descendentes

Guanajuato tendrá un ligero descenso de temperaturas con presencia de chubascos principalmente durante la noche y madrugada, que afectarán algunas zonas del estado. El pronóstico meteorológico indica que las temperaturas máximas se moverán entre 34°C y 30°C, mientras que las mínimas se situarán entre 14°C y 31°C. Aunque no se registran lluvias importantes para este día, se esperan posibles chubascos durante la noche y madrugada, afectando las zonas más sensibles.

Este jueves 21 de mayo, Guanajuato tendrá un ligero descenso de las temperaturas con presencia de algunos chubascos principalmente durante la noche y madrugada. Se prevén temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 30°C. Aunque no se registran lluvias importantes para este día, se esperan posibles chubascos durante la noche y madrugada.

La temperatura mínima que se espera es de 14°C con una máxima de 34°C, cielo poco nuboso y rachas de viento de 27km/h. La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 30°C de máxima, cielo parcialmente nublado y rachas de viento de hasta 32 km/h en municipios del corredor industrial.

Aunque el reporte del clima de CONAGUA no indica presencia de lluvias este jueves, debido al avance de la onda tropical núm. 1 se esperan lluvias intensas este 20 de mayo y lluvias de menor intensidad el 21 de mayo en el noreste y centro del país, afectando a Guanajuato. Algunos de los municipios en los que se esperan lluvias este jueves en el estado de Guanajuato son





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