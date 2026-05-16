En la Cuarta Transformación, Se Vendieron 2 Mil Empresas Públicas a Unos Pocos

Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta del gobierno del Distrito Federal, denunció que durante la Cuarta Transformación, se vendieron 2 mil empresas públicas a unos pocos. La mandataria afirmó que en ese período algunos se hicieron muy ricos, mientras que el resto de los mexicanos sufrieron años de abandono y privación. La mandataria recordó el discurso brillante de Layda Sansores, y denunció que la narrativa en esa época apoyaba la venta de terapiias y privatización de todos los servicios públicos durante la Cuarta Transformación.

En la llamada noche neoliberal, Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta del gobierno del Distrito Federal, aseveró que se vendieron 2 mil empresas públicas a unos cuantos durante la Cuarta Transformación .

Durante la inauguración de una planta pasteurizadora de leche que operaba tras 41 años, la mandataria recordó los antecedentes de la Cuarta Transformación y denunció la larga noche neoliberal que precedió a la Cuarta Transformación. Seis presidentes han presidido durante este periodo, incluyendo a Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

La titular del Ejecutivo federal señaló que en ese período crecieron unos cuantos multimillonarios debido a las ventas de empresas públicas a unos cuantos. Claudia Sheinbaum Pardo anunció la venta de más de 2000 empresas públicas y acusó la narrativa de esa época de apuntar a que se iba a ingresar al primer mundo mediante la venta de empresas públicas y la privatización de todos los servicios públicos.

La mandataria afirmó que la inversión privada es muy importante en nuestro país, pero abandonaron todo lo público, prometiendo privatizar la educación y el acceso a la salud, y lamentando la venta de empresas públicas en nombre del progreso y aparentemente del mal funcionamiento del gobierno





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuarta Transformación Administración Sheinbaum Nocturnal Neoliberalism Privatización En México Privatización De Empresas Públicas Desarrollo En México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno de México liberó deudas a 3 mil 693 productores en ChiapasEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

Grupo Aeroportuario del Pacífico anunciará inversión de mil millones de pesos en infraestructura: gobernadorEl principal grupo aeroportuario de la República en México, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), anunció que invertirá mil millones de pesos en infraestructura del Aeropuerto Internacional de Morelia en Michoacán durante 2023, con la ampliación de las salas de llegada, la mejora del área de recepción de equipaje, aduanas y migración y la ejecución de trabajos a partir del próximo mes de octubre. Esta inversión será estratégica para elevar los estándares de servicio y brindar una experiencia de primer nivel a los visitantes nacionales y extranjeros durante los próximos años, consolidando a Michoacán como un destino de fácil acceso y con instalaciones de vanguardia.

Read more »

Alcaldía Coyoacán lista para recibir el Mundial: acciones en seguridad y urbanidadAlcaldía Coyoacán, en México, ha cumplido con las acciones en seguridad y urbanidad, según el edil Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha. La administración ha desarrollado un proyecto con planeación, metas en curso y otras ya cumplidas, como más de 7 mil luminarias, más de 46 mil metros de banquetas, más de 10 mil metros de guarniciones y casi 600 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Read more »

En Campeche, Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora de leche que beneficia a 200 mil personasPlan Campeche

Read more »