En San Diego se detuvieron a 28 tripulantes de cruceros en relación con delitos de explotación sexual infantil por parte de empleados de Disney Cruise Line

La investigación policial en California arrojó resultados positivos al detectar a al menos 10 empleados de Disney Cruise Line involucrados en supuestos delitos de explotación sexual infantil. La Operación Tidal Wave focó su atención en inspecciones migratorias y revisiones de dispositivos electrónicos de trabajadores marítimos en una de las terminales marítimas más principales en el Pacífico.
En San Diego, California se llevó a cabo un operativo que derivó en la detención de 28 tripulantes de diversos cruceros internacionales, incluyendo a al menos 10 empleados de Disney Cruise Line .
La investigación estuvo relacionada con supuestos delitos de explotación sexual infantil. La Operación Tidal Wave, como fue denominada, fue confirmada por autoridades federales americanas y se desarrolló entre el 23 y el 27 de abril de 2026. La acción ocurrió en la terminal marítima de la calle B, uno de los principales puntos de llegada de cruceros en la costa del Pacífico
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