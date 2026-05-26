Encíclica de León XIV sobre la IA y la humanidad

La encíclica de León XIV aborda los desafíos morales y éticos del desarrollo y uso de la IA, enfatizando la necesidad de gobernarla por principios morales y marcos regulatorios legales que aseguren su uso beneficioso para la humanidad. Además, la encíclica opina sobre el uso de la IA en escenarios de conflicto, declarando oficialmente obsoleta la doctrina de la ‘guerra justa’ y oponiéndose al uso de la IA como arma de guerra y, específicamente, como elemento integral en la creación de armas autónomas.

La humanidad, creada por Dios en toda su grandeza, se enfrenta hoy a una elección crucial: construir una nueva Torre de Babel o construir la ciudad en la que Dios y la humanidad habitan juntos.

Todo eso parece sugerir que la intención del jerarca de la Iglesia Católica no es otra que seguir los pasos de su predecesor y escribir una encíclica social que aborde uno de los principales retos de la era contemporánea. Si en el pasado fueron los sindicatos y la máquina de vapor, hoy en día, la tecnología nunca es neutral, porque adquiere las características de quienes la diseñan, financian, regulan y usan.

Esa es la razón por la que el texto enfatiza la necesidad de que el desarrollo de la IA debe estar gobernado por principios morales y marcos regulatorios legales que aseguren que su uso beneficie a la humanidad. El texto es un llamado a los responsables del desarrollo de la IA a construir ‘por el bien común’ y a ‘seguir siendo humanos’.

Además, la encíclica opina sobre el uso de la IA en escenarios de conflicto, declarando oficialmente obsoleta la centenaria doctrina de la ‘guerra justa’ y oponiéndose al uso de la IA como arma de guerra y, específicamente, como elemento integral en la creación de armas autónomas. La encíclica también aborda el uso de la IA en la vigilancia masiva y la lucha contra el odio y la desinformación.

Finalmente, la encíclica proclama a los migrantes, refugiados y desplazados como una ‘prueba de tornasol’ para la justicia social, recordando que la justicia social es el quinto principio de la Doctrina Social de la Iglesia





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