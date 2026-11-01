Encierran a Salvador N por envenenamiento de perros en Parque España

Salvador N enfrenta prisión preventiva por envenenar perros en el Parque España de la Condesa. Hallaron cebos con metomilo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la localización de dieciséis cebos de carne con cápsulas, con los primeros análisis identificando metomilo, un insecticida altamente tóxico. Este hallazgo está vinculado al envenenamiento de perros ocurrido en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc. El juez impuso prisión preventiva al imputado, tras recibir reportes de propietarios de varios perros que presentaban síntomas y ha recibido tres denuncias. Los animales sufrieron dolores insoportables durante varios días hasta fallecer, evidenciando la gravedad del crimen.

Detenciones y pruebas forenses en la Condesa

El Ministerio Público reunió datos de prueba, junto con entrevistas y análisis de videograbaciones, para sustentar la imputación. Agentes de la PDI FGJCDMX ejecutaron la orden de aprehensión contra Salvador N, quien permanecerá en prisión preventiva. Como parte de las diligencias, el personal de la Fiscalía, en coordinación con autoridades de distintos órdenes de gobierno, llevó a cabo recorridos e inspecciones. Durante estas acciones, fueron localizados los cebos y se analizaron las videograbaciones de cámaras de seguridad. Los primeros resultados periciales permitieron identificar la presencia del insecticida en los cebos hallados en la zona.

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Investigación por crueldad animal en Parque España

La Fiscalía capitalina informó que obtuvo la vinculación a proceso de Salvador N por probable participación en maltrato y crueldad animal. Esto ocurrió tras el envenenamiento de perros en el Parque España, donde se ha reportado la muerte de cuatro animales. Detuvieron al imputado en la colonia Condesa ese mismo día a las 13:55 horas. Salvador N enfrenta prisión preventiva por su probable participación en el delito. La Fiscalía explicó que el delito de causar dolosamente la muerte de un animal prevé una pena de dos a seis años de prisión. Cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena se incrementa.

Consecuencias legales y seguimiento de denuncias

Este caso representa una acción firme contra los actos de maltrato y crueldad contra los animales en la Ciudad de México. Las autoridades están determinando la posible participación de otras personas y dando seguimiento a las denuncias relacionadas. El envenenamiento de animales registrado en la zona es investigado con el mayor rigor. La comunidad y los propietarios de mascotas deben mantener la vigilancia y reportar cualquier comportamiento sospechoso. Las autoridades trabajan para garantizar que no queden impunes estos crímenes contra los animales. Se espera que la justicia se haga efectiva con la condena correspondiente para el imputado.