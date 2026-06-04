Encuentran cuerpo calcinado de menor en maleta en Tecate, Baja California

El cuerpo calcinado de un niño de menos de 5 años fue hallado dentro de una maleta tras un incendio en Tecate, Baja California. La Fiscalía confirmó la edad de la víctima. En otros sucesos, el secretario general de la sección 34 de Zacatecas exigió una reunión con la presidenta, y la viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo enfrenta una reforma electoral y una denuncia penal. Un mandatario estatal negó vínculos con criminales o potencias extranjeras.

El cuerpo calcinado de un menor de 5 años fue encontrado en el interior de una maleta en el municipio de Tecate , Baja California , este miércoles 3 de junio.

El hallazgo se produjo después de que autoridades atendieran un incendio reportado a las 12:58 horas en el camino vecinal hacia la colonia Nueva Hindú, específicamente en la Sección Cafetalera. Inicialmente, la prensa local informó que se trataba de un niño de entre 2 y 3 años, pero la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó que la víctima tenía menos de 5 años.

La investigación se encuentra en curso y se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. Por otro lado, el secretario general de la sección 34 de Zacatecas declaró que la exigencia de reunirse con la presidenta "no es un capricho, es una necesidad", ya que con quienes han dialogado "ni han sabido, ni han podido y no han tenido la capacidad para resolver".

A seis meses del asesinato del alcalde Carlos Manzo, su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, enfrenta una embestida del oficialismo michoacano que incluye una reforma electoral para limitar al Movimiento del Sombrero y una denuncia penal impulsada desde el Congreso local controlado por Morena. Mientras tanto, un mandatario estatal negó ser cómplice de grupos criminales o tener un "compromiso de colaboración con ningún país extranjero"





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