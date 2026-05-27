Encuentran sin vida a Kevin Santiago profesor de 31 años desaparecido en Bogotá

El docente Kevin Santiago Ángel Garzón fue reportado como desaparecido después de salir hacia un gimnasio el 20 de mayo. Su cuerpo fue hallado en una maleta en El Tintal al suroeste de Bogotá y se investiga como homicidio.

El pasado 20 de mayo Kevin Santiago Ángel Garzón de 31 años fue visto por última vez después de avisar a su madre que se dirigía a un gimnasio en el barrio Gran Colombiano de Kennedy Bogotá .

Según familiares su rutina ese día había sido normal: se levantó temprano trabajó como conductor de plataformas de transporte en Santiago de las Atalayas en Bosa y luego se dirigió al gimnasio. Las autoridades reportan que la última comunicación con él ocurrió aproximadamente a las 18:20 horas y para las 23:00 horas su paradero era desconocido aunque sus mensajes en chats aparecían como leídos.

La familia intentó contactarlo toda la noche del 20 de mayo hasta que las llamadas empezaron a derivarse al buzón de voz por lo que el 21 de mayo inició la búsqueda formal con su ficha de desaparecido y fotografías de las placas de su vehículo. El Colegio Santiago de las Atalayas donde Kevin laboraba como docente y la organización Centro de Memoria Paz y Reconciliación expresaron solidaridad con sus seres queridos y la comunidad educativa.

Gracias a grabaciones de cámaras de seguridad se observó que el 21 de mayo alrededor de las 00:49 varias personas salieron con una maleta que contenía el cuerpo del joven profesor. Dicha maleta fue abandonada en el barrio El Tintal. El cuerpo fue localizado el viernes 22 de mayo en una zona boscosa del sector Las Magdalenas en El Tintal muy cerca del lugar donde fue visto por última vez.

Una mujer que junto a una recolectora encontró la maleta declaró a medios locales que al asomarse vio lo que parecía ser una pierna lo que les hizo sospechar que se trataba de un cadáver. Medicina Legal confirmó la identidad mediante huellas dactilares y el caso se investiga como homicidio. El hallazgo generó consternación en la comunidad colombiana.

La muerte de Kevin Santiago ha puesto sobre la mesa la situación de seguridad en Bogotá especialmente para los trabajadores de aplicaciones de transporte que often operan en horarios nocturnos. Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre los móviles ni los responsables, la rápida identificación sugiere que el cuerpo no estaba oculto por mucho tiempo. La familia y allegados exigen justicia y un esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto organismos de derechos humanos y defensores han llamado a garantizar una investigación exhaustiva que evite la impunidad en este tipo de crímenes que afectan la confianza ciudadana. La comunidad educativa del Colegio Santiago de las Atalayas ha organizado actos de memoria y ha solicitado medidas preventivas para proteger a los docentes y trabajadores de la zona.

Los restos de Kevin Santiago serán velados tras la realización de la necropsia correspondiente y se espera que las autoridades avancen en las pesquisas para capturar a los involucrados





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