Encuentran sin vida al académico Marco Tulio Pedroza tras su desaparición en la Ciudad de México

El cuerpo de Marco Tulio Pedroza, docente de la ENAH y BUAP especializado en cultura urbana y grafiti, fue hallado sin vida. La familia confirma su fallecimiento.

El cuerpo del profesor Marco Tulio Pedroza Amarillas fue localizado sin vida en la Ciudad de México, poniendo fin a dos semanas de incertidumbre y búsqueda. Las autoridades y su entorno familiar han confirmado el deceso del académico de 47 años, quien se destacaba por su trayectoria en la investigación antropológica.

Última aparición y contexto de la desaparición

El docente fue visto por última vez el 20 de octubre en la colonia San Miguel Chapultepec, ubicada en la demarcación territorial Miguel Hidalgo. Tras perder contacto con sus allegados durante dos semanas, su familia y amigos reportaron su desaparición, iniciando un proceso de búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo.

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Aunque la familia ha confirmado oficialmente su fallecimiento, los detalles exactos sobre las causas de la muerte y las circunstancias precisas que rodearon su inicial desaparición continúan sin ser reveladas públicamente. Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre el posible móvil del caso ni sobre la naturaleza de la intervención de las autoridades competentes.

Trayectoria académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Marco Tulio Pedroza Amarillas ostentaba un doctorado en Antropología Social, titulación obtenida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Esta institución representó el núcleo de su desarrollo profesional, donde llevó a cabo gran parte de su labor docente tanto en la licenciatura como en el posgrado de Antropología Social, formando a numerosas generaciones de estudiantes.

Paralelamente a su trabajo en la capital, el maestro impartió clases de Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Su capacidad para integrar la enseñanza en múltiples instituciones de prestigio reflejó su amplio reconocimiento dentro del medio académico mexicano y su compromiso con la formación universitaria de alto nivel.

Investigación del grafiti y estudios sobre cultura urbana

La producción intelectual de Pedroza Amarillas se caracterizó por enfocarse en expresiones culturales contemporáneas, con un énfasis particular en el grafiti y su intersección con la vida urbana. Su línea de investigación comenzó en su tesis de licenciatura, donde analizó a los escritores de grafiti en la Ciudad de México, un tema que extendió y profundizó durante sus estudios de posgrado.

Sus estudios no se limitaron al ámbito local, ya que exploraron este fenómeno cultural en Brasil. A través de este trabajo transfronterizo, contribuyó al análisis del arte urbano desde perspectivas antropológicas, sociales y semióticas, elevando el estatus del grafiti a objeto de estudio académico riguroso y digno de reflexión teórica.

Reconocimiento institucional y legado en la comunidad académica

Desde 2013, Pedroza Amarillas coordinó el Comité Organizador del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle. Este encuentro tenía como propósito fomentar el diálogo y la reflexión crítica sobre las manifestaciones culturales urbanas, consolidando un espacio de encuentro para especialistas en artes y sociología. Su labor institucional fue fundamental para estructurar la discusión académica sobre el arte público.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado expresando sus más sentidas condolencias. La institución agradeció a sus familiares, amistades, colegas y estudiantes, reafirmando su solidaridad con la comunidad académica de la ENAH y reconociendo su aporte para llevar el grafiti más allá de las paredes, validándolo como una manifestación cultural académica.

La sobrina del difunto, identificada como Mar Pedroza, fue quien a través de las redes sociales dio a conocer la triste confirmación del hallazgo sin vida de su tío. Este anuncio cerró el ciclo de la búsqueda familiar y permitió que la comunidad universitaria y el mundo académico comenzaran a honrar la memoria de un investigador que transformó la visión sobre el arte urbano en México.