Encuentro de personas vinculadas con el robo de camiones y camionetas que transportan medicamentos controlados en Iztapalapa

En una acción policial conjunta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en la alcaldía Iztapalapa, se detuvieron tres personas relacionadas con el robo de camiones y camionetas que transportan medicamentos controlados. Además, se logró la recuperación de decenas de cajas con tabletas de Clonazepam y de Asenlix, entre otros medicamentos controlados, y cateo en un inmueble donde se encontraron armas cortas y sustancias ilícitas.

En la acción policial fueron detenidas tres personas vinculadas con el robo de camiones y camionetas que transportan medicamentos controlados con impacto en la salud mental de las personas.

Se logró la recuperación de decenas de cajas con tabletas de Clonazepam, un ansiolítico muy solicitado, y de Asenlix, supresor del apetito que puede producir adicción. Cateado en un inmueble ubicado en la calle Revolución, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, en seguimiento a varias denuncias ciudadanas por narcomenudeo y el robo de productos farmacéuticos.

Dos mujeres y un hombre en posesión de dos armas cortas, 57 bolsitas con posible metanfetamina, 119 dosis de aparente marihuana, medio kilogramo de la misma hierba a granel y 23 cajas con medicamento controlado. Quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía capitalina. Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Previo a la acción, inteligencia de la Policía capitalina revisó los datos de prueba para solicitar la orden de cateo a un juez de control, el cual fue autorizado. El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial





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