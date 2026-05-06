Encuentro Histórico en México: Presidenta Claudia Sheinbaum Recibe al Fenómeno Global BTS en Palacio Nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con los integrantes de BTS en Palacio Nacional, destacando los vínculos culturales entre México y Corea del Sur antes de sus conciertos en la capital.

En un evento que ha capturado la atención no solo de los seguidores del pop coreano, sino de la opinión pública internacional y nacional, la Presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo, abrió las puertas de Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo del 2026 para recibir a una de las agrupaciones musicales más influyentes del siglo veintiuno: BTS .

El encuentro, que tuvo lugar en el corazón político de la Ciudad de México, se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, subrayando la importancia de los puentes culturales que se tienden entre naciones distantes geográficamente pero unidas por el lenguaje universal del arte. A través de sus canales oficiales de comunicación y redes sociales, la mandataria federal compartió una fotografía que rápidamente se volvió tendencia global, en la cual se observa a los siete integrantes de la boy band, también conocidos como Bangtan Boys, luciendo trajes elegantes que reflejaban la solemnidad del recinto, mientras la Presidenta Sheinbaum sostenía con orgullo un autógrafo del grupo.

En el mensaje que acompañó la publicación, la Presidenta destacó que recibía con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México, enfatizando que la música y los valores compartidos son el hilo conductor que une a México y Corea del Sur en una visión de armonía y entendimiento global. La jornada no terminó con la reunión privada en los salones de Palacio Nacional.

Precisamente a las 17:00 horas, se vivió un momento de euforia colectiva cuando los siete idols surcoreanos hicieron su aparición en el balcón del palacio para saludar a la multitud que se había congregado en la plancha del Zócalo. Miles de fans, pertenecientes al fenómeno conocido como ARMY, llenaron el espacio público con pancartas, colores vibrantes y gritos de alegría que resonaron en todo el centro histórico.

Desde lo alto del balcón, los integrantes de BTS, visiblemente emocionados por la calidez del recibimiento mexicano, dedicaron diversos mensajes de cariño tanto en inglés como en español, logrando una conexión inmediata y profunda con el público presente. Este gesto de cercanía no solo reforzó el vínculo afectivo entre los artistas y su base de seguidores en América Latina, sino que también transformó el espacio cívico del Zócalo en un escenario de celebración juvenil y diversidad cultural, demostrando el impacto social que tiene el K-pop más allá de la industria discográfica.

Este encuentro diplomático y cultural sirve como preámbulo a uno de los eventos musicales más esperados de la década en el país. Los Bangtan Boys se preparan para presentarse en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo del 2026, donde se espera que miles de personas converjan para presenciar un espectáculo de primer nivel.

La visita a Palacio Nacional no fue un hecho aislado, sino una muestra del reconocimiento que el gobierno mexicano otorga a la capacidad de BTS para promover mensajes de salud mental, amor propio y superación personal entre la juventud. La influencia de Corea del Sur en México, manifestada a través de la música, la gastronomía y el cine, ha encontrado en este encuentro un punto culminante que valida la importancia de la diplomacia cultural.

La Presidenta Sheinbaum, al recibir a los artistas, no solo saludó a ídolos pop, sino a embajadores de una cultura que promueve la disciplina y el respeto, valores que resuenan con las aspiraciones de las nuevas generaciones de mexicanos que buscan inspiración en el éxito y la humildad de los integrantes de BTS





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