Encuesta Enkoll muestra a Lorenia Valles y otros aspirantes liderando la contienda interna de Morena en Sonora; renuncia la jueza Blanca Diva Ponce y se ordena aprehensión contra presunto estafador de pensiones

Una encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL revela que dos candidatos encabezan la carrera interna de Morena en Sonora, con Lorenia Valles en segundo lugar y María Dolores del Río también destacada. La jueza Blanca Diva Ponce renunció al Poder Judicial bajo presión partidista, mientras se emite una orden de captura contra Daniel "N" por fraude a adultos mayores. Morena mantiene la mayor identificación partidista y los saldos positivos superan a los demás partidos.

En los últimos días se publicó una encuesta realizada por la firma Enkoll para EL UNIVERSAL que reveló los resultados de la contienda interna de Morena en el estado de Sonora , donde dos aspirantes encabezan la carrera con una ventaja clara.

Lorenia Valles, quien ha ganado notoriedad por su perfil de dirigente joven y cercana a los sectores urbanos, se posiciona en el segundo lugar con un 22 % de apoyo, mientras que María Dolores del Río le sigue con un 19 % y el exalcalde Froylán Gámez se mantiene con apenas un 7 %. El líder que lidera la encuesta, con un 26 % de intención de voto, aún no ha sido nombrado en el fragmento disponible, pero su liderazgo se consolida como el de los dos candidatos que dominan la pugna interna del partido.

Además, la encuesta indica que el candidato Javier Lamarque es el personaje más asociado por la ciudadanía sonorense con Morena, alcanzando un 19 % de menciones, seguido por la diputada Célida López (18 %) y la propia Valles (13 %). Otros nombres como María Dolores del Río (11 %) y Froylán Gámez (6 %) completan el ranking de figuras que los sonorenses vinculan con la formación morenista.

En otro plano de la noticia, se informó la renuncia de la jueza Blanca Diva Ponce del Poder Judicial de Sonora, quien dejó su cargo después de una polémica interna con dirigentes del partido Morena. Ponce, conocida por su activismo y participación en causas de derechos humanos, decidió abandonar tanto su posición judicial como su militancia partidista, citando la imposibilidad de conciliar sus funciones con las presiones políticas que había experimentado.

Su salida se produce en un contexto de creciente tensión entre el poder judicial estatal y la dirigencia de Morena, que ha buscado consolidar su influencia en la agenda legislativa y ejecutiva del estado. El estudio de Enkoll también abordó la percepción general de los partidos políticos en Sonora. Morena y Movimiento Ciudadano se destacan como las únicas fuerzas con saldo positivo, registrando +44 y +11 puntos respectivamente, mientras que el resto de los partidos presentan resultados negativos.

En términos de identificación partidista, Morena lidera con un 42 % de los encuestados que se sienten vinculados a la organización, superando ampliamente al PAN (11 %), Movimiento Ciudadano (10 %) y al PRI (9 %). Los partidos menores, como el PT y el PVEM, apenas alcanzan un 3 % cada uno, y el Partido Sonorense queda en el 1 %.

Un 16 % de la población se declara apartidista, indicando un significativo segmento de electores que no se siente representado por las formaciones tradicionales. Por último, la investigación judicial en Sonora dio un nuevo giro con la orden de aprehensión contra Daniel "N", acusado de fraude contra adultos mayores bajo la modalidad de falsas pensiones.

Las autoridades describen el modus operandi como una campaña de visitas puerta a puerta dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector vigente, entre el 12 y el 18 de mayo de 2026. El caso, que ha generado indignación en la comunidad, forma parte de una serie de acciones penales encaminadas a proteger a la población vulnerable de prácticas ilícitas.

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