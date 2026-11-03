Encuesta revela los extremos que harían fans por jugar GTA VI antes de su lanzamiento

Una encuesta a más de 1300 jugadores en EE.UU. muestra que gran parte del público priorizaría sus relaciones y hábitos de consumo por jugar Grand Theft Auto VI antes del 19 de noviembre.

La inminente llegada de Grand Theft Auto VI ha desatado un nivel de anticipación sin precedentes en la industria del entretenimiento digital. A tan solo unas semanas de su estreno oficial programado para el 19 de noviembre de 2026, la espera de más de una década está por concluir, pero para una parte significativa de los entusiastas, el tiempo de espera se ha vuelto insostenible. La necesidad de experimentar el nuevo sandbox de Rockstar Games ha llevado a miles de jugadores a valorar sus vidas personales y hábitos cotidianos de manera drástica.

Sacrificios personales por acceso anticipado

Una investigación detallada realizada por la compañía de tecnología y medios digitales Unwind Media expone la profundidad de este compromiso. La encuesta, que contó con la participación de más de 1300 jugadores a lo largo de Estados Unidos, busca entender qué límites estarían dispuestos a cruzar los fanáticos para iniciar su aventura en Leonida y Vice City antes de la fecha oficial. Los datos recopilados revelan intenciones hipotéticas que van mucho más allá del simple deseo de jugar.

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Entre los hallazgos más impactantes, se revela que casi el 10% de los encuestados que poseen mascotas estarían dispuestos a renunciar a ellas a cambio de poder jugar una semana antes del lanzamiento. Este porcentaje se incrementa hasta el 13% si se considera exclusivamente al grupo de personas que ya han reservado alguna de las versiones disponibles del título. Abandonar a una mascota representa un sacrificio emocional monumental, pero no es el único que los fanáticos han considerado.

Las relaciones interpersonales también figuran como un área de negociación para la mayoría de los participantes. Los resultados indican que el 25% de las mujeres y el 19% de los hombres estarían dispuestos a abandonar las relaciones amorosas durante un mes entero con tal de obtener una copia del juego siete días antes de su debut. En total, más del 20% de las personas interrogadas aceptarían renunciar a este tipo de interacciones con su pareja, cifra que asciende al 32% entre los usuarios que ya reservaron el título para consolas PS5 o XBOX Series X|S de Take-Two Interactive.

Hábitos de consumo en duda

Además de las relaciones personales, los hábitos de consumo diario están en la mira de los fanáticos más devotos. La encuesta reveló que el 53% de las personas renunciarían a las bebidas alcohólicas, mientras que el 43% dejaría de fumar. Más del 40% de los encuestados le diría adiós a la comida rápida o a las redes sociales con tal de tener la oportunidad de explorar el mundo abierto del videojuego un par de días antes del 19 de noviembre de 2026.

Curiosamente, el uso de smartphones se mantiene entre los hábitos más difíciles de abandonar. Solo el 16% de los fanáticos entrevistados afirmaron que estarían dispuestos a decirle adiós a sus teléfonos inteligentes. Esta resistencia destaca la importancia fundamental que estos dispositivos tienen en la vida moderna, incluso para aquellos dispuestos a hacer grandes concesiones por la tecnología del entretenimiento. Estas respuestas son hipotéticas, pero demuestran un entusiasmo masivo.

Impacto económico y laboral

El entusiasmo por Grand Theft Auto VI también se traslada al ámbito laboral y económico. La encuesta reveló que hasta el 62% de los jugadores tienen la intención de tomarse un tiempo libre de sus trabajos para disfrutar del título durante su lanzamiento. Este dato no es descabellado, ya que un informe previo pronosticó que 1.5 millones de estadounidenses pedirían vacaciones para no perderse el estreno. Tal movimiento colectivo podría afectar la productividad general.

Se espera que la baja masiva en las oficinas genere pérdidas económicas de hasta $1000 millones de dólares durante el debut del videojuego. A diferencia de otros estrenos recientes, no habrá un periodo de acceso anticipado general para los usuarios en Estados Unidos. Solo los usuarios en Nueva Zelanda podrán unirse a la diversión varias horas antes gracias a la diferencia horaria, obligando al resto del mundo a esperar hasta la fecha oficial del 19 de noviembre de 2026.