Encuestas de salida indican clara ventaja del PRI‑UDC en los 16 distritos locales de Coahuila

Las sondeos de Gaussc, Pulso Social y Mitofsky al cierre de la jornada electoral del 7 de junio muestran que la coalición PRI‑UDC lidera en todos los distritos locales, con porcentajes que van del 40 al 66 por ciento, mientras que los resultados oficiales serán publicados por el IEC.

Las encuestas de salida realizadas por las firmas Gaussc, Pulso Social y Mitofsky al cierre de la jornada electoral del 7 de junio revelan una clara ventaja de la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y la Unidad Democrática de Coahuila en los dieciséis distritos locales del estado.

Los estudios, aún preliminares y no oficiales, muestran que la alianza PRI‑UDC lidera en todas las regiones evaluadas, mientras que los resultados definitivos serán publicados por el Instituto Electoral de Coahuila durante los cómputos distritales. En los primeros siete distritos, que comprenden la zona norte del estado, el PRI‑UDC encabeza las preferencias con porcentajes que oscilan entre el 40 y el 46 por ciento.

En el Distrito 1 de Acuña, Francisco Navarro obtiene 45,1 por ciento, superando ampliamente a la candidata de Morena‑PT, Delia González, que registra 17,9 por ciento. En el Distrito 2 de Piedras Negras, Guillermo Ruíz alcanza 45,2 por ciento frente al 32,1 de Mayra Rangel; en el Distrito 3 de Sabinas, Claudia Garza lidera con 40,3 por ciento mientras Jesús Z‑Cruz suma 27,4 por ciento.

El Distrito 4 de San Pedro muestra a Cristina Amezcua al frente con 40,7 por ciento, seguida de Delia Hernández con 34,5 por ciento. En Monclova, Distrito 5, Héctor García registra 45,2 por ciento frente al 34,1 de Antonio Flores; en el Distrito 6 de Frontera, Esra Cavazos alcanza 42 por ciento frente al 25,5 de Alfonso Almeraz; y en el Distrito 7 de Matamoros, Sol Luna lidera con 46,6 por ciento, adelantando a Mónica Guerra, que obtiene 33,2 por ciento.

En la zona lagunera, los resultados de la encuesta de Gaussc indican una ventaja aún más pronunciada para la coalición PRI‑UDC en los cuatro distritos locales de Torreón. En el Distrito 8, Ximena Villarreal Blake registra 66 por ciento de las preferencias, muy por encima de la 16 por ciento de Lucía Zorrilla Cepeda y el 7 por ciento de Gerardo Aguado Gómez.

En el Distrito 9, Verónica Martínez García coloca al PRI‑UDC en la cúspide con 58 por ciento, mientras Antonio Attolini Murra alcanza 24 por ciento. En el Distrito 10, Felipe González Miranda se posiciona con 56 por ciento frente al 28 por ciento de Rocío Guadalupe Pily de Aguinaga Peraza.

Finalmente, en el Distrito 11, Hugo Dávila Prado lidera con 60 por ciento, superando al 23 por ciento de Fernando Hernández Hernández. El estudio también señala niveles de voto nulo entre el 2 y el 3 por ciento en los cuatro distritos laguneros, lo que sugiere una baja proporción de papeletas anuladas. En la región sureste, la encuesta de salida elaborada por Mitofsky confirma la preponderancia del PRI‑UDC en los cinco distritos de esa zona.

En el Distrito 12, la alianza alcanza 58,2 por ciento frente al 25,5 por ciento de Morena‑PT; en el Distrito 13, el PRI‑UDC registra 57,3 por ciento contra 29,1 por ciento de la oposición; en el Distrito 14, el bloque priista lidera con 50,4 por ciento frente al 33,2 por ciento de sus principales adversarios; en el Distrito 15, la ventaja es de 49,4 por ciento frente al 34,2 por ciento de Morena‑PT; y en el Distrito 16, la coalición suma 49,5 por ciento, superando el 34,1 por ciento de la contienda.

De confirmarse estas tendencias en los cómputos oficiales, el PRI‑UDC lograría el triunfo en los dieciséis distritos locales, consolidando una mayoría legislativa contundente y manteniendo el dominio político en las regiones norte, laguna y sureste de Coahuila. Es importante recalcar que estos resultados corresponden exclusivamente a encuestas de salida y no son resultados oficiales, por lo que deberán esperarse los datos definitivos del Instituto Electoral de Coahuila para validar la magnitud de la victoria





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