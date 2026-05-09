ENDIVIDA VIOLENTARIA EN HAITI: ONU RECIBE MÁS DE 1,600 MUERTOS Y 745 HERIDOS EN EL PRIMERO TRIMESTRE DEL AÑO

Haití ha sido escenario de una violenta situación política e institucional desde finales del 2020, con la caída del gobierno con la razón y el auge de grupos criminales y las fuerzas de seguridad. La violencia ha llevado a registraron más de 1,600 muertos y 745 heridos en el primer trimestre de 2026, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas.

ONU registró más de 1,600 muertos y 745 heridos en Haití en el primer trimestre del año. El informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país detalla que el 27% de las víctimas y víctimas causadas por las bandas armadas, el 69% durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas y el 4% restante por grupos de autodefensa y miembros de la población.

Además, el informe cita como violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el mismo periodo el asesinato de al menos 33 personas y ataques de drones con explosivos que resultaron en la muerte de al menos 69 personas, entre ellas cinco niños





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