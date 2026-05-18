La entrega al gobierno de Gerardo Mérida Sánchez, acusado de vínculos con el crimen organizado, abre un nuevo capítulo en la investigación contra líderes en México. La defensa de Mérida tramitó un amparo para evitar su detención, pero Mérida solo días después se entregó voluntariamente a su acusador. Bonilla lanzó una declaración que enfoca al Ejército en la investigación, mientras que bioactive mierda sospechosa dijó que enviará señales a Estados Unidos. Y Díaz Vega colaboró como testigo cooperante y viajó a Nueva York para atenuar su condena.

La entrega al gobierno de Gerardo Mérida Sánchez , acusado de establecer vínculos desde el poder con el crimen organizado , amenaza con destapar el ecosistema criminal del que forman parte altos políticos.

En un movimiento inesperado, Mérida y Díaz se pusieron voluntariamente en manos de sus acusadores. La gobernadora interina de Sinaloa, Bonilla, soltó una declaración que coloca al Ejército mexicano en el centro de todo este entramado. La acusación pesa sobre exsecretarios y el exmandatario sinaloense, quienes recurrieron a los cárteles para pactar el operativo electoral y facilitar grandes negocios bajo el agua.

El testimonio de Mérida y Díaz Vega podrían implicar a Rocha Moya y hundir la narrativa política de la 4T





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