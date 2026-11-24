Elementos de la Marina Mexicanan persiguieron una camioneta pickup en el Ejido Los Mochis, Ahome, tras reportes de tiroteo. Sin saldo oficial de víctimas o detenidos.

La Marina Mexicana desplegó una intensa operación de seguridad en el Ejido Los Mochis, ubicado en el municipio de Ahome, Sinaloa, tras recibir informes preliminares sobre un presunto enfrentamiento armado en la comunidad. Vecinos reportaron haber escuchado ráfagas de arma de fuego y observar a elementos navales en persecución de una camioneta tipo pickup, lo que provocó que habitantes se resguardaran en sus domicilios.

Detalles del tiroteo y la persecución

Grabaciones difundidas en redes sociales, captadas por cámaras de seguridad de viviendas en la zona, mostraron a elementos de la Marina persiguiendo una camioneta pick up por varias calles del ejido. La movilización de fuerzas de seguridad fue inmediata tras los primeros reportes de detonaciones, indicando una respuesta rápida ante la emergencia reportada en el sector.

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Fachos entre facciones del Cartel de Sinaloa

Esta tensión se produce en medio de una disputa violenta entre las facciones "Los Mayos" y "Los Chapitos" del Cartel de Sinaloa. El conflicto estalló en septiembre de 2024, marcando el inicio de una ola de violencia que ha golpeado severamente a la entidad, con un saldo reciente de 20 muertos, incluidos cuatro militares, según cifras oficiales.

Identidad de Fausto Isidro Meza Flores

El nombre de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", surge como figura clave en este contexto. Este individuo estuvo vinculado a un operativo federal previo donde el Gobierno mexicano desplegó fuerzas en una zona crítica, un incidente que ya dejó un balance fatal significativo. Su presencia o influencia continúa siendo un factor de alta tensión en la región.

Saldo actual y situación en desarrollo

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen personas detenidas o víctimas durante este último incidente. No se ha emitido ningún comunicado oficial sobre posibles bajas, manteniendo la información en estado de desarrollo mientras se evalúa la situación y se asegura la zona afectada por los tiroteos.