Enfrentamiento en Acámbaro: un civil abatido y un agente ministerial herido

Un enfrentamiento armado en Acámbaro, Guanajuato, dejó un civil abatido y un agente ministerial herido. La investigación continúa para determinar las causas del enfrentamiento y la identidad de los involucrados.

Un enfrentamiento armado en Acámbaro , Guanajuato, dejó un civil abatido y un agente ministerial herido . Según informes, agentes de investigación realizaban un operativo en la zona cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego en su contra.

Los elementos de la Fiscalía repelieron la agresión, generándose una intensa balacera que alertó a los habitantes de la comunidad. Luego del intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores perdió la vida en el sitio, mientras que un agente de la Fiscalía sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado a un hospital para su valoración médica.

La movilización de corporaciones de seguridad se extendió por varios minutos, con la participación de policías municipales, personal ministerial y efectivos de la Secretaría de Seguridad, quienes mantuvieron resguardada la zona mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias. El cuerpo del fallecido fue enviado al Instituto de Medicina Legal para su autopsia.

La investigación continúa para determinar las causas del enfrentamiento y la identidad de los involucrados. La comunidad de Acámbaro sigue en estado de alerta, con la presencia de fuerzas de seguridad en la zona. La Fiscalía General de la República ha confirmado que el agente herido está siendo tratado en un hospital y que la investigación está en curso.

La Secretaría de Seguridad ha emitido un comunicado en el que se condena el ataque y se garantiza la seguridad de la comunidad





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