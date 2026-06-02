Enfrentamiento entre maestros de la CNTE y policía en el Zócalo marca el inicio de la huelga nacional

La huelga nacional de la CNTE escaló a un violento choque con la policía frente al cerco del Zócalo, dejando varios heridos. Los maestros exigen diálogo directo con la presidenta Sheinbaum y denuncian represión en el contexto del Mundial.

La huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) escaló a un violento enfrentamiento con la policía capitalina cuando los manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas que blindaban el acceso al Zócalo de la Ciudad de México, a diez días del inicio del Mundial de fútbol.

El incidente ocurrió en la avenida 20 de Noviembre, donde los docentes, provistos de tubos, marros y petardos, se toparon con un cerco policial que respondió con extintores para dispersar a la multitud. El saldo fue de al menos tres manifestantes y un agente heridos, según reportes de los propios maestros y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este suceso marca un punto álgido en la movilización que busca establecer una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional Única, en el contexto de una huelga que comenzó de manera pacífica con una concentración en el Ángel de la Independencia. El mitin inicial, que reunió a miles de docentes de todo el país, estuvo marcado por discursos en contra de los preparativos del Mundial y llamados a la unidad con otros sectores sociales.

Los líderes sindicales, como Pedro Hernández de la sección 9 de la Ciudad de México, convocaron a madres buscadoras, transportistas, campesinos, sindicatos y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a formar un frente común contra las políticas gubernamentales. Durante la marcha, que avanzó por Paseo de la Reforma y Eje Central, los maestros denunciaron que el gobierno había cercado los accesos al Zócalo para instalar el FIFA Fan Fest, impidiendo su ingreso al espacio público.

La crítica se centró en la contradicción de un gobierno que, según los manifestantes, utilizó la movilización social para llegar al poder y ahora la reprime con fuerza. El punto de quiebre se dio cuando la columna de maestros llegó al cruce de Izazaga y 20 de Noviembre, donde una grúa policial bloqueaba el paso.

Ante la negativa de la policía de retirar el obstáculo, los contingentes de la sección de Guerrero encabezaron el ataque a las vallas metálicas con herramientas contundentes. La respuesta policial con extintores generó una nube de polvo que los maestros contrarrestaron lanzando petardos, desatando una escena de caos y violencia. En medio del humo y los gritos, el profesor Modesto Columbo fue herido en el ojo derecho por un objeto, presuntamente un petardo, cayendo inconsciente.

Octavio Guerrero Jerónimo sufrió una herida similar en la cara, y otro manifestante resultó lesionado en el abdomen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana justificó el uso de extintores como equipo de protección, negando haber empleado gases o balas de goma, y señaló que los lesionados fueron trasladados a hospitales por sus propios medios. Tras el enfrentamiento, los líderes sindicales convocaron a una conferencia de prensa, pero esta fue interrumpida por más petardos y humo, provocando una estampida momentánea.

Pedro Hernández Morales acusó al gobierno de responder con fuerza pública a demandas laborales, equiparándolo con los gobiernos del PRI y del PAN, mientras que Yenny Pérez Martínez, de la sección 22 de Oaxaca, advirtió que el operativo no frenará la huelga nacional, afirmando que no se dejarán intimidar por la fuerza policial. La huelga, que involucra a docentes de al menos 12 estados, continuará en los próximos días con nuevas movilizaciones y bloqueos en puntos estratégicos del país





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