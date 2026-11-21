Violencia en Guasave tras detención de Fausto Isidro Meza Flores. Sinaloa activa operativo y cierra vías clave mientras autoridades restablecen orden.

La noche del viernes 20 de noviembre de 2026 el municipio de Guasave en Sinaloa se vio envuelto en una ola de violencia armada que alteró la tranquilidad de la zona. La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que se registraron agresiones contra personal federal, lo que desencadenó un operativo de seguridad sin precedentes para contener la situación.

Contexto de la detención de líder criminal

Los enfrentamientos tendrían su origen en la captura de un importante líder criminal en la región de Guasave. Según reportes de Radio Fórmula, el detenido es identificado como Fausto Isidro Meza Flores, conocido popularmente como el Chapo Isidro. Este individuo cuenta con una ficha publicada por el FBI de Estados Unidos, donde se le señala como introductor de sustancias ilegales como metanfetaminas, cocaína y mariguana.

Also read Tiroteos y quema de vehículos en Guasave tras operativo militar

Impacto en eventos deportivos y seguridad

La inseguridad afectó directamente la vida social y deportiva de los ciudadanos, ya que se suspendió un partido de béisbol en el estadio de los Algodoneros. Los comentaristas del evento informaron sobre la cancelación del encuentro debido a la gravedad de la situación de seguridad, mientras videos mostraban quema de vehículos en las avenidas principales de la ciudad.

Medidas restrictivas y cierres de vías

Las autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron fuerzas de los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la calma. Se solicitó a la ciudadanía permanecer en sus domicilios y evitar transitar por las vialidades afectadas. También se cerraron las carreteras La Costera y la libre, con bloqueos en ambos sentidos para garantizar la eficacia del dispositivo de seguridad.

Compromiso de transparencia en tiempo real

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió comunicados a las 21:07 horas del viernes 20 de noviembre de 2026 para informar a la sociedad. Mantuvieron un compromiso de transparencia y claridad mientras se ejecutaba el operativo. Se instó a la población a usar las líneas de emergencias 9-1-1 y la denuncia anónima 089 si fuera necesario para reportar novedades.