Enfrentamientos entre maestros de la CNTE y policía en el Zócalo por el Fan Fest del Mundial 2026

Manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron llegar a la Plaza de la Constitución para protestar contra el evento futbolístico, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos. La policía resguarda el Zócalo, que está preparado para la transmisión de los partidos del Mundial.

Los accesos a la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo , en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se mantienen cerrados con barreras metálicas y bajo la vigilancia de centenares de agentes de policía.

Esta medida se implementa en anticipación a la inauguración del "Fan Fest" del Mundial de Fútbol 2026, programada para la próxima semana, y ante la presencia de manifestantes que buscan llegar a la plaza. Elementos de la policía capitalina utilizaron gases lacrimógenos para impedir que una protesta de maestros, integrada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), arribara al Zócalo este lunes.

La concentración, que partió desde diferentes puntos de la ciudad, fue convocada por el ala disidente del sindicato magisterial, que exige aumento salarial y la derogación de la ley de pensiones. Los docentes amenazaron con movilizar a "millones" de maestros durante el evento deportivo si el gobierno no atiende sus demandas.

El enfrentamiento comenzó cuando los manifestantes rompieron el seguro de una de las vallas metálicas, ubicadas a una cuadra del Zócalo, donde ya se alza una pantalla gigante para la transmisión de los partidos del torneo que inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca. Los protestantes respondieron al uso de gases con petardos, y algunos individuos con el rostro cubierto golpearon las barreras con tubos, rompieron los vidrios de una grúa policial y de un edificio público.

Según informó una dirigente gremial, al menos dos personas resultaron heridas, una de ellas con una lesión en un ojo, y un asistente fue evacuado con una herida en la cabeza, como pudo constatar la agencia AFP. Filiberto Frausto, representante sindical de la CNTE, declaró que la protesta es una causa superior al "Fan Fest", que calificó como un "rato de distracción, de diversión", por lo que exigió la suspensión de esa actividad.

El Zócalo ha permanecido restringido desde hace semanas y hace solo unos días la policía ya había impedido el paso a otro grupo de maestros en protesta. Francisco García, profesor del estado de Guerrero, afirmó que la plaza "está totalmente privatizada" por el evento futbolístico, mientras que Elvira Veleces, también de la CNTE, advirtió que no se retirarán hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum les fije una fecha para reanudar el diálogo.

En su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que su gobierno mantiene el diálogo con los maestros, pero indicó que "hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender", aunque otras sí están siendo考虑adas. Cabe recordar que en 2025 la CNTE impulsó una serie de protestas que generaron bloqueos en avenidas principales y en el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los más transitados de América Latina.

Mientras tanto, México espera recibir unos cinco millones de turistas con motivo del Mundial 2026, que se organiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá. El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la suspensión de clases el 11 de junio, día de la inauguración del torneo. Una joven estudiante, Paola Olivares, quien se encontraba en el centro de la ciudad para una diligencia, relató que los enfrentamientos comenzaron de improviso, generando un ambiente de tensión en la zona.

El evento deportivo, que se celebrará en tres países norteamericanos, ha desatado un debate sobre la priorización de recursos entre el espectáculo masivo y las demandas sociales de grupos como el magisterio disidente





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