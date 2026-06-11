Enfrentamientos entre manifestantes y policía en inmediaciones del Estadio Banorte dejan detenida y daños al transporte público

Un grupo de alrededor de 200 personas encapuchadas, identificadas como "bloque negro", agredió a policías en la Ciudad de México, lo que derivó en el uso de gases y la detención de una mujer. Los disturbios causaron la destrucción de rejas del Tren Ligero y daños en paradas de autobús.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de una mujer de 28 años tras los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Banorte , donde un contingente autodenominado "bloque Negro" se enfrentó a elementos de la policía .

Según el reporte, aproximadamente 200 personas encapuchadas agredieron a los oficiales arrojando objetos e impactando contra sus escudos. En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron gases irritantes y una estrategia de avance para dispersar al grupo. Los disturbios dejaron como saldo la destrucción de rejas del Tren Ligero, específicamente entre las estaciones El Vergel y Estadio Azteca, así como daños en varias paradas de autobús.

El incidente refleja un clima de tensión creciente en la capital mexicana, donde las protestas a veces derivan en actos de violencia. La autoridad capitalina, bajo el mando de Pablo Vázquez, mantiene el operativo para restablecer el orden y evaluar los daños materiales. Este tipo de eventos plantea interrogantes sobre las tácticas policiales y el derecho a la protesta, en un contexto de múltiples manifestaciones que han ocurrido en los últimos meses en la ciudad.

Los daños a la infraestructura pública afectan a miles de usuarios del transporte, generando complicaciones logísticas y económicas. Mientras tanto, se espera que la mujer detenida sea puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos





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