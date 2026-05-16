Enrique Díaz Vega: implicado en asociación delictuosa por narcotráfico y amenazas

Exfuncionario involucrado en el Cártel de Sinaloa, Díaz Vega está acusado de colaborar con sus líderes y entregar información para intimidar y obligar a políticos a retirarse de la contienda electoral. Al mismo tiempo, se le acusa de asociación delictuosa por narcotráfico y amenazas.

Ambos forman parte de los nueve exfuncionarios acusados de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, una lista encabezada por el gobernador con licencia Enrique Díaz Vega , empresario sinaloense y exsecretario de Finanzas del Gobierno de Sinaloa, está acusado formalmente de colaborar con la facción de los "Chapitos" del Cártel de Sinaloa y enfrenta tres cargos penales principales.

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos . Se le acusa de conspirar para importar ilegalmente a Estados Unidos sustancias controladas, entre ellas fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Se le imputa el uso, porte y posesión deliberada de armas de fuego, incluidas ametralladoras automáticas y dispositivos destructivos, para facilitar delitos relacionados con el tráfico de drogas. Díaz Vega se reunió con líderes de alto nivel del cártel, incluidos Iván y Alfredo Guzmán Salazar .

En esos encuentros presuntamente entregó una lista con nombres y direcciones de opositores políticos de Rubén Rocha Moya. La acusación sostiene que esa información fue utilizada para amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda electoral. Enrique Alfonso Díaz Vega, de 50 años y licenciado en Contabilidad, construyó una trayectoria de casi dos décadas en el sector privado antes de incursionar en la política. Desarrolló una amplia red empresarial enfocada principalmente en los sectores inmobiliario, automotriz, comercial y agroindustrial.

Fungió como director general de Comercial DIGAX S.A. de C.V. entre agosto de 2002 y enero de 2008. Posteriormente ocupó la dirección general de Housesin Desarrollos S.A. de C.V. , empresa dedicada a la construcción de vivienda, cargo que desempeñó entre 2008 y octubre de 2021. Los registros mercantiles lo ubican como socio o accionista en al menos diez compañías, entre ellas Cashforcars, Urbaland e Innova Construcciones del Pacífico.

En el desarrollo de sus negocios estableció vínculos comerciales con integrantes de la familia Gaxiola Coppel, fundadora de Grupo Premier. El 1 de noviembre de 2021, Díaz Vega dejó temporalmente la dirección de sus empresas para asumir el cargo de secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, durante la administración de su amigo personal, el gobernador Rubén Rocha Moya.

Dentro del gabinete estatal era identificado como uno de los funcionarios con mayor influencia en el manejo del presupuesto estatal, los contratos y el flujo financiero. Según declaraciones patrimoniales, durante su periodo en el gobierno reportó un incremento patrimonial al pasar de 24 propiedades valuadas en 70 millones de pesos a 45 propiedades con un valor superior a los 130 millones de pesos.

Pese a percibir un salario oficial de 46 mil 364 pesos mensuales como funcionario, en 2023 declaró otros ingresos por más de 18.6 millones de pesos. Díaz Vega: el operador financiero de Rocha





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