Enrique Inzunza, el ‘rey de Sinaloa’ según Carlos Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola retrata al senador Enrique Inzunza como un personaje omnipotente, que operó de forma impune durante su gestión como secretario general del Gobierno de Sinaloa. Según Loret, Inzunza era quien realmente ‘movió el pandero’ en la entidad y operaba con total impunidad.

El senador Enrique Inzunza , señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, era el verdadero ‘rey de Sinaloa’, asegura el periodista Carlos Loret de Mola, y no el gobernador Rubén Rocha.

Hoy en sus Historias de Reportero, el editorialista retrata al senador como un personaje omnipotente, que operó de forma impune durante su gestión como secretario general del Gobierno de Sinaloa.

‘Los empresarios sabían que cuando tenían algún problema –les habían robado un camión, los estaban extorsionando– había dos canales confiables para resolverlo. El primero era Inzunza. El segundo era el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz. Y las cosas se resolvían mágicamente (...

) No se sabía si era la acción eficiente del Estado o el servicio de un amigo del cártel. Para muchos, hoy ya no queda duda’, refiere





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