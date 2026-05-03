Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico y se niega a pedir licencia en el Senado

El senador Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico, reaparece en Sinaloa y declara que no pedirá licencia en el Senado, a diferencia de otros políticos involucrados en casos similares. Además, busca ser testigo cooperante en Estados Unidos mientras su situación legal se debate.

Enrique Inzunza , senador y figura política , ha reaparecido en Sinaloa tras enfrentar acusaciones de narcotráfico . A través de un video publicado en la red social X, el legislador detalló que se encuentra en su lugar de origen, Badiraguato, Sinaloa , donde pasa los fines de semana caminando por sus veredas y disfrutando del canto de los pájaros.

En su mensaje, Inzunza afirmó que no tiene intención de pedir licencia en el Senado, a diferencia de otros políticos involucrados en casos similares, como Rubén Rocha Moya y Gámez Mendívil. Además, adelantó que el próximo 6 de mayo asistirá a la Comisión Permanente del Senado, donde espera abordar la situación actual del país.

'Las y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo vivir los fines de semana. Hoy he tenido la oportunidad de volver a la magnífica biografía de Benito Juárez', comentó, comparando su compromiso con la patria con el del histórico presidente mexicano. Inzunza también mencionó que, si las autoridades lo requieren, estará dispuesto a colaborar, aunque por ahora no ha presentado su renuncia ni solicitado un apartamiento temporal de su cargo.

Mientras tanto, abogados cercanos al senador han confirmado que busca convertirse en testigo cooperante en Estados Unidos, acercándose al Departamento de Justicia para negociar su situación legal. En otro orden de cosas, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien fue mencionada por Rubén Rocha Moya como 'meserita', ha asumido el cargo tras la licencia de su predecesor.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha retirado las visas a miembros de la Junta Directiva de La Nación Costa Rica, sin dar explicaciones oficiales, lo que ha generado controversia en el país centroamericano. En la Ciudad de México, tres crímenes de alto impacto, incluyendo los feminicidios de Edith y Carolina, han sacudido a la capital en menos de 15 días, generando preocupación por la seguridad pública.

Inzunza, por su parte, sigue en el centro de la polémica, con sus bienes y posibles ganancias económicas bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, que podrían decomisarlos si se confirma su vinculación con actividades ilícitas





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