Entradas para el Mundial Femenil Brasil 2027 en venta desde 5 dólares

La FIFA confirma la venta de boletos para el Mundial Femenil de 2027 en Brasil desde el 1 de diciembre con precios accesibles y paquetes flexibles.

La FIFA confirmó este viernes 14 de noviembre que la venta de entradas para la Copa Mundial Femenil de 2027 en Brasil comenzará el próximo 1 de diciembre. El evento, que marcará la primera vez que el torneo se celebra en Sudamérica, ofrecerá opciones accesibles con paquetes desde 5 dólares por partido.

Detalles del lanzamiento y precios de entradas

Sarai Bareman, directora del fútbol femenil de la FIFA, anunció los pormenores de la venta durante una conferencia en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este escenario histórico acogerá tanto el encuentro inaugural como la gran final del torneo.

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Los aficionados podrán adquirir entradas en tres categorías distintas, numeradas del uno al tres. Los precios para la categoría tres partirán de 30 reales brasileños, una cifra equivalente a poco más de 5 dólares, dependiendo de los juegos seleccionados. Esta estrategia busca democratizar el acceso al evento deportivo más importante del fútbol femenino.

Paquetes especiales para aficionados

El torneo presentará varias modalidades de acceso diseñadas para diferentes tipos de espectadores. El "Brazil Team Pass" permite seguir a la selección local en los tres partidos de la fase de grupos. Esta opción es ideal para los seguidores del equipo anfitrión que desean asegurar la asistencia a todos los compromisos iniciales.

Otra alternativa es el "Arena Pass", el cual otorga acceso a los duelos en un estadio específico elegido por el comprador, extendiéndose hasta los cuartos de final. Esta modalidad ofrece una experiencia concentrada en una sola sede durante gran parte de la competición.

Por último, el "Flex Pass" brinda una mayor versatilidad al permitir a los aficionados seleccionar tres partidos elegibles a lo largo del torneo. Esta opción está pensada para quienes prefieren planificar su propia agenda de asistencia a los encuentros.

Fechas clave del campeonato

La Copa Mundial Femenil de la FIFA de Brasil 2027 se llevará a cabo entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. Será la segunda edición del certamen que contará con la participación de 32 selecciones nacionales, ampliando el número de equipos respecto a torneos anteriores.

El sorteo oficial para determinar los grupos y el calendario de partidos se realizará el 11 de diciembre en Río de Janeiro. La capital brasileña es una de las ocho sedes confirmadas para albergar los encuentros de este histórico evento continental y mundial.

Situación de la Selección Mexicana Femenil

Mientras se prepara la venta de entradas en Brasil, la Selección Mexicana Femenil se encuentra en una etapa crucial de su clasificación. El equipo nacional está a una sola victoria de asegurar su boleto directo para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

México debe vencer a Haití el 28 de noviembre en un duelo de cuartos de final del Campeonato W de Concacaf. El partido se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium en Houston, Texas, Estados Unidos. Este enfrentamiento define el destino deportivo del tricolor femenino en el circuito global.

Si México logra vencer a Haití, el equipo no solo clasificará al Mundial, sino que también se acercará a obtener su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una victoria en este compromiso pone al equipo mexicano a un triunfo de alcanzar dos objetivos olímpicos y mundiales simultáneamente.