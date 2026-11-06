Entradas Tigres vs Cruz Azul: Guía de Compra y Horario Jornada 16 Apertura 2026

Información oficial sobre la venta de entradas para el duelo entre Tigres y Cruz Azul en el Estadio Universitario. Conoce el nuevo horario, precios y pasos para adquirir tus boletos en Boletomóvil.

La Liga BBVA MX confirmó que el partido de la Jornada 16 del Apertura 2026 entre Tigres y Cruz Azul se disputará el sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario de la UANL. El encuentro, uno de los más destacados del calendario local, contará con un horario oficial de 19:00 horas en tiempo del centro de México, tras una modificación que alejó el inicio programado originalmente a las 17:00. Esta decisión mantiene la fecha y la sede inalteradas, garantizando que los aficionados del norte y del centro del país puedan organizar su asistencia con la debida anticipación.

Nuevo Horario y Sede del Encuentro

El cambio en la hora de inicio de 17:00 a 19:00 horas responde a ajustes operativos de la liga que buscan optimizar la transmisión y la asistencia presencial. Aunque el inicio se retrasó dos horas, la localía de Tigres UANL en el Estadio Universitario permanece intacta para este duelo clave. Los espectadores deben tomar en cuenta este cambio para planificar sus viajes y evitar contratiempos logísticos al llegar a la zona deportiva.

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Dónde Adquirir Boletos Oficiales

La boletera oficial del conjunto felino es Boletomóvil, plataforma donde se centraliza la venta de entradas para este compromiso. En el sitio web correspondiente al duelo, existe una preventa exclusiva reservada para los miembros del programa Socio Tigre Oro. Para aquellos aficionados que no forman parte de este programa de lealtad, la venta al público general está habilitada y es la vía recomendada para asegurar la entrada sin restricciones previas de membresía.

Los interesados pueden iniciar el proceso accediendo al sitio oficial de Tigres, navegando hasta la sección de boletos y buscando el encuentro contra Cruz Azul. Una alternativa directa es ingresar a la ficha del partido en Boletomóvil, donde se detallan las localidades disponibles y los importes vigentes antes de proceder al pago. Esta plataforma centraliza toda la información técnica y financiera necesaria para completar la transacción de manera segura.

Proceso de Compra Paso a Paso

Para garantizar una adquisición exitosa, se recomienda seguir estrictamente la ruta establecida por la plataforma. El usuario debe ingresar a Boleto Móvil y utilizar el buscador interno para localizar el evento J16: Tigres vs Cruz Azul. Posteriormente, se debe seleccionar la opción para comprar boletos, elegir la cantidad requerida y definir la zona específica dentro del estadio. Es fundamental seleccionar el asiento deseado, ingresar un número de teléfono válido y verificar el código de seguridad que llega por WhatsApp para finalizar la compra.

Precios y Referencias de Mercado

En portales de terceros circulan referencias sobre los costos de las entradas, con algunas carteleras publicando un precio cercano a los 550 pesos mexicanos. Otras fuentes muestran opciones que inician en 542 pesos, según las consultas realizadas el 6 de noviembre. Es crucial aclarar que estas cifras corresponden a publicaciones externas y no representan el tarifario oficial oficial de Tigres por localidad.

El costo final, incluidos los posibles cargos adicionales y la disponibilidad real de asientos, debe verificarse exclusivamente en la plataforma oficial de venta. Confirma siempre el precio en Boletomóvil para evitar sobrecostes o información desactualizada que pueda perjudicar la experiencia del espectador. Mantenerse informado con fuentes directas asegura una inversión transparente y un acceso garantizado al Estadio Universitario.