Entrega de recursos de la Pensión del Bienestar avanza en México: cómo acceder a los apoyos y ubicar sucursales del Banco del Bienestar

Durante mayo de 2026, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar en México comienzan a recibir hasta 6 mil 400 pesos. El Banco del Bienestar, con más de 3 mil sucursales, facilita el acceso a estos recursos mediante un sistema digital y una red de sucursales en todo el país.

La entrega de recursos de la Pensión del Bienestar ya está en marcha en distintas regiones de México. Durante mayo de 2026, beneficiarios de programas como la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y el apoyo a personas con discapacidad comienzan a recibir hasta 6 mil 400 pesos, dependiendo del esquema al que pertenezcan.

Para muchos usuarios, especialmente adultos mayores, el retiro en efectivo sigue siendo la vía más práctica. Aunque existen alternativas digitales, la cercanía de una sucursal física continúa siendo clave para garantizar el acceso oportuno a los recursos.

'Prefiero ir directamente al banco, ahí siento más seguro mi dinero', comenta una beneficiaria en Villahermosa, reflejando una realidad común en amplios sectores de la población. Un dato relevante es que gran parte de estos apoyos se distribuyen sin intermediarios, lo que fortalece la transparencia en la entrega y reduce riesgos de comisiones indebidas.

El Banco del Bienestar es una institución financiera creada por el Gobierno de México con el objetivo de ampliar la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a comunidades donde antes no existían. Actualmente cuenta con 3 mil 49 sucursales en operación en las 32 entidades del país, siendo Veracruz el estado con mayor presencia, con 292 puntos activos. Este despliegue lo convierte en una de las redes bancarias más extensas en zonas rurales.

Entre los servicios disponibles destacan: retiro de apoyos sociales, consulta de saldo y movimientos, depósitos bancarios, pago de servicios básicos, recepción de remesas, apertura de cuentas de ahorro y entrega de la tarjeta del bienestar. Un dato curioso es que muchas sucursales fueron instaladas en localidades donde nunca había existido un banco, cambiando por completo la dinámica económica de esas comunidades.

Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo. El proceso es intuitivo: ingresar al portal oficial, seleccionar el punto más cercano a tu ubicación y consultar la dirección exacta de la sucursal. Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas.

'Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto', señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión. Las sucursales principales en las capitales de los 32 estados incluyen ubicaciones estratégicas como la Av. Reforma No. 1 en la Ciudad de México, la Calle E No. 450 en Mexicali y la Av. Madero Poniente No. 358 en Morelia, entre otras





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