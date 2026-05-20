Entrega de tarjetas en Beca Rita Cetina: claves para su obtención y funcionamiento

El programa Beca Rita Cetina del Banco del Bienestar busca brindar un apoyo económico a los estudiantes de nivel básico durante su etapa de solicitud alrededor de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas fueron registrados, contribuyendo a la disminución de la deserción escolar y garantizando su derecho a la educación. Este apoyo consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos por alumno beneficiario y 700 pesos adicionales por menores adicionales en caso de haberlos, depositado directamente en la tarjeta del Bienestar. La tarjeta comienza a funcionar únicamente cuando se realice el primer depósito de apoyo económico. Los documentos necesarios para obtener la tarjeta son los de la madre, padre o tutor y los del estudiante.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria se llevará a cabo del lunes 18 de mayo al próximo 31 de julio, justo antes del comienzo oficial del ciclo escolar 2026-2027.

El programa social, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), busca brindar un apoyo económico a los estudiantes de nivel básico durante su etapa de solicitud alrededor de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas fueron registrados, contribuyendo a la disminución de la deserción escolar y garantizando su derecho a la educación





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beca Rita Cetina Programa Del Banco Del Bienestar Apoyo Económico Documentos Necesarios Primera Entrega De Apoyo Económico Primer Pago

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noticias en Beca Rita Cetina para primaria, nuevos participantes en Becas del Bienestar, entrega de tarjetas en Puebla, estatus de resultados, buscador y plazo venceInformación sobre la Beca Rita Cetina para primaria, nuevos participantes en Becas del Bienestar en Puebla, entrega de tarjetas en mayo y estatus de resultados. Se detectaron falsos intermediarios en procesos de ingreso a Becas del Bienestar. Un nuevo buscador de estatus ayudará a padres y alumnos.

Read more »

Inicia entrega de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles a 7.2 millones de estudiantes de primaria: Mario DelgadoLa distribución se realizará a partir de hoy y hasta el 31 de julio de 2026 de manera gradual en las entidades federativas, mediante jornadas organizadas en coordinación con las autoridades educativas estatales en los planteles escolares, destacó

Read more »

Beca Rita Cetina para primaria: Documentos para la entrega de tarjetasInformación sobre los requisitos y documentos que los padres de familia deben presentar para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar de la Beca Rita Cetina para nivel primaria en México.

Read more »

Beca Rita Cetina 2026: quién debe recoger la tarjeta y qué documentos necesitasLa Coordinación de Becas aclaró quién debe acudir por el plástico del Banco del Bienestar y qué documentos son indispensables para recibir el apoyo.

Read more »