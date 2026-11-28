Conoce los módulos itinerantes en CDMX donde Eduardo Clark García anuncia la entrega de tarjetas Beca Rita Cetina en noviembre de 2026.

La Secretaría de Salud, a través de Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, ha confirmado la fecha oficial para la distribución de las tarjetas de la Beca Rita Cetina. Este apoyo económico, diseñado para fortalecer la economía de los hogares mexicanos, entrará en su fase de entrega física a finales del año 2026. La iniciativa busca garantizar que los beneficiarios designados reciban sus recursos de manera segura y organizada.

Cronograma de Módulos Itinerantes en CDMX

El calendario de instalación de módulos itinerantes está fijado para iniciarse el sábado 28 y extenderse hasta el lunes 30 de noviembre de 2026. Durante este periodo, diversas ubicaciones estratégicas en la Ciudad de México estarán operativas para facilitar el trámite. Los ciudadanos deben verificar la sede más cercana a su domicilio para evitar desplazamientos innecesarios.

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Entre las ubicaciones confirmadas se encuentra el Mercado Olivar del Conde, situado en la calle Ernesto P. Uruchurtu sin número, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Esta sede estará operativa exclusivamente el 28 de noviembre de 2026. Otro punto clave es el Banco Bienestar Aquiles Serdán, ubicado en la Calzada Puente de Guerra sin número en Azcapotzalco, también abierto el 28 de noviembre.

Requisitos para Ingresar al Programa 2026

Eduardo Clark García detalló que las inscripciones y entregas no se limitan exclusivamente al grupo etario de 30 a 64 años. El programa también está abierto a adultos mayores de 65 años y más, así como a hombres y mujeres desde el nacimiento hasta los 64 años. Para el segmento de 30 a 64 años, es requisito indispensable ya formar parte de la Pensión Bienestar vigente.

Los participantes deben acudir a los módulos con documentación oficial que acredite su identidad. Los documentos válidos incluyen el pasaporte vigente, la credencial para votar, la cédula profesional o la credencial INAPAM. Asimismo, se aceptan la cartilla del Servicio Militar Nacional y constancias de identidad con fotografía expedidas por autoridades federales, estatales o municipales.

Impacto en el Servicio Universal de Salud

Además de la transferencia económica, el registro en estos módulos permite a las personas acceder al Servicio Universal de Salud. Este mecanismo integra la protección médica a la política social, asegurando que los beneficiarios tengan cobertura sanitaria inmediata. La inscripción efectiva en los módulos garantiza que los trámites se procesen dentro del calendario establecido por el gobierno federal.

Los beneficios completos del Servicio Universal de Salud estarán disponibles para todos los beneficiarios registrados a partir del año 2027. Esto significa que aunque el trámite se realice en noviembre de 2026, la activación plena de los servicios de salud se consolidará en el siguiente ciclo anual. Los horarios de atención en la Ciudad de México son de lunes a sábado, optimizando la disponibilidad para los trabajadores y familias.

Ubiciones Adicionales en Iztapalapa y Gustavo A. Madero

El mapa de cobertura se extiende a otras alcaldías con alta densidad poblacional. En Gustavo A. Madero, el módulo itinera en la Esquina Volcán Malinche y Monte de la Cruces en la zona de Pradera. En Iztapalapa, se han habilitado múltiples puntos incluyendo el Banco Bienestar Guelatao en Ejército de Agua Prieta y el Centro de Salud Quetzalcóatl en Valbuena sin número.

Para la Alcaldía Iztapalapa, también se incluye el Centro Social Xalpa en Zihuatanejo Xalpa. Adicionalmente, el ISSSTE Iztapalapa II en Av. San Lorenzo 278, Cerro de la Estrella, estará abierto los días 28 y 29 de noviembre de 2026. El Mercado Sifón en Del Rosal, Magdalena Atlazolpa, cerrará el ciclo de ubicaciones en Iztapalapa con su operación el 28 de noviembre de 2026.