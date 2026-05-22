Entrenador de Pumas cuestiona arbitraje en final de Liga MX; Cruz Azul se defiende

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, cuestionó presuntas ayudas arbitrales para su actual rival en la final de Liga MX, mientras que el técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, se defendió y pidió no ensuciar la final.

El entrenador de Pumas acusó presuntas ayudas arbitrales para su actual rival en la final de Liga MX; Joel Huiqui , técnico de la Máquina, respondió: "tendrían que multarlo".

Sobre la cancha, la final de ida del torneo Clausura 2026 de Liga MX entre Cruz Azul y Pumas decepcionó por su falta de goles, luego de un empate 0-0 en el que la figura fue el portero universitario, Keylor Navas. La verdadera agitación se dio después, en las conferencias de los entrenadores, derivado de las declaraciones de Efraín Juárez.

"Me sorprende de una institución tan grande como Cruz Azul, de las más importantes de este país, que quiera tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos", señaló el entrenador de Pumas





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