Envejecimiento Poblacional y Dilemas en la Atención Médica en México

El aumento de la población de adultos mayores en México, combinado con la elevada inflación médica, genera un complejo desafío para el gobierno, las aseguradoras y los hospitales. Se analiza una propuesta de reforma a la ley de seguros para proteger a los pacientes y aumentar la transparencia, pero enfrenta resistencia de diversos actores.

El envejecimiento de la población mexicana, con más de 18 millones de adultos mayores , presenta un desafío significativo para el gobierno, las aseguradoras y los hospitales.

La creciente inflación médica, impulsada por el aumento de los costos hospitalarios y de los seguros de gastos médicos mayores, ha generado un conflicto entre estas instituciones, que se culpan mutuamente por la situación. Las aseguradoras argumentan que los hospitales inflan sus tarifas, mientras que los hospitales sostienen que las aseguradoras ofrecen coberturas insuficientes. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, mantiene una postura cautelosa.

En este contexto, una iniciativa de reforma a la Ley de Seguros de Gastos Médicos Mayores, propuesta por el diputado Jericó Abramo Masso, busca proteger a los pacientes, aumentar la transparencia y limitar prácticas abusivas como las cláusulas ocultas, los aumentos desproporcionados de primas y los cobros inesperados. La iniciativa también propone la portabilidad total de las pólizas, topes a los aumentos de primas (limitados a la inflación más 5 puntos porcentuales para mayores de 60 años), tabuladores de precios claros y beneficios fiscales como la exención de IVA para seguros de gastos médicos mayores para adultos mayores y posibles deducciones en el Impuesto Sobre la Renta.

Además, se contemplan sanciones para abusos y mayores facultades para la Profeco. Sin embargo, la votación de esta reforma ha sido aplazada a petición de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Secretaría de Hacienda, quienes argumentan la necesidad de un análisis más profundo. Las aseguradoras se oponen al tope a las primas y a la portabilidad, mientras que los hospitales rechazan la transparencia obligatoria de tarifas y la regulación de los precios.

Temen que estas medidas afecten su viabilidad financiera y su autonomía en la fijación de precios. El creciente número de adultos mayores, conocido como el “ruco power”, representa un segmento poblacional de rápido crecimiento que ejerce presión sobre el sistema de salud y las finanzas públicas. La falta de organización formal de este grupo demográfico no disminuye su impacto como un factor clave en la búsqueda de soluciones a este complejo problema.

La situación actual exige un diálogo constructivo y la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes, la sostenibilidad del sistema de seguros y la viabilidad económica de los proveedores de servicios de salud. La resolución de este dilema es crucial para garantizar el acceso a una atención médica digna y asequible para la creciente población de adultos mayores en México





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