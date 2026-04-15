Envenenamiento masivo de perros en colonia Paraíso: Vecinos exigen justicia y mayor seguridad

Más de 14 perros mueren envenenados en la colonia Paraíso tras consumir pollo contaminado lanzado desde una camioneta. La comunidad exige una investigación exhaustiva y medidas de seguridad ante la repetición de incidentes similares.

La colonia Paraíso se encuentra consternada y en alerta tras la trágica muerte de más de 14 perros, presuntamente envenenados al ingerir pedazos de pollo contaminado que fueron lanzados intencionalmente desde una camioneta roja. Los vecinos, profundamente indignados, relatan cómo el vehículo recorrió las calles de la colonia, arrojando trozos de carne que, sin despertar sospechas iniciales, resultaron ser mortales. Los animales, tras consumir el alimento, mostraron signos de intoxicación, desplomándose en las banquetas y calles, mientras que otros lograron escapar hacia zonas montañosas cercanas, donde se presume que también perdieron la vida, sin recibir ayuda. Esta situación ha generado una ola de preocupación y ha movilizado a la Brigada Animal de la Policía Municipal , que se encargó de retirar los cuerpos y levantar un registro de los hechos. La comunidad exige una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de lo ocurrido, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de este acto cruel y despiadado.

El incidente ha desatado una creciente inquietud en la colonia Paraíso, especialmente por la posibilidad de que este lamentable suceso no sea un hecho aislado. La comunidad recuerda un episodio similar ocurrido recientemente en el fraccionamiento Fovissste, donde también murieron perros tras consumir alimentos presumiblemente envenenados. Esta coincidencia ha encendido las alarmas y ha llevado a los vecinos a exigir mayor atención por parte de las autoridades. Se ha señalado que varias viviendas cuentan con cámaras de vigilancia que podrían haber captado el paso de la camioneta, por lo que se ha solicitado a las autoridades que revisen las grabaciones para identificar a los culpables. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre los posibles autores ni sobre los motivos que podrían haberlos impulsado a cometer estos actos. Sin embargo, el caso abre interrogantes sobre la intencionalidad y la recurrencia de este tipo de agresiones, que representan un claro ejemplo de maltrato animal. Para los especialistas y los colectivos defensores de los derechos de los animales, estos hechos no solo constituyen un problema de maltrato, sino también un indicador preocupante de conductas que podrían escalar si no se abordan a tiempo. La falta de detenciones y la lentitud de las investigaciones han alimentado la preocupación y la incertidumbre entre la población, que exige una respuesta contundente y efectiva por parte de las autoridades.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia Paraíso han decidido tomar medidas para proteger a sus mascotas y a los animales callejeros. Se han organizado y se mantienen en alerta, vigilando las calles y colaborando para prevenir nuevos incidentes. Asimismo, han reiterado el llamado a las autoridades para que se refuercen las acciones de vigilancia y se actúe con rapidez, con el objetivo de prevenir futuros ataques y llevar a los responsables ante la justicia. El caso sigue abierto, sin responsables identificados, en una ciudad donde este tipo de episodios comienza a repetirse con una frecuencia alarmante. La comunidad espera respuestas y exige justicia para los animales que perdieron la vida a causa de este acto cruel. Adicionalmente, se menciona un tema relacionado con la eliminación del Fondo Ambiental Veracruzano por parte de Cuitláhuac, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales como derrames, según declaraciones de Sergio Gil.





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